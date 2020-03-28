Родительская компания Google пожертвует 800 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Alphabet Inc., которая является родительской компанией Google, пожертвует более 800 миллионов долларов фондам, которые используют принадлежности для борьбы с COVID-19, а поможет с рекламой для государственных медицинские организаций. Об этом сообщил главный исполнительный директор Сундар Пичаи, передает Reuters.



Компания работает с компанией Magid Glove and Safety для производства от 2 млн до 3 млн масок для лица, а также окажет финансовую поддержку для увеличения производственных мощностей для спасательных медицинских приборов и средств индивидуальной защиты..

Стремительная вспышка болезни, унесшая жизни почти 30 тыс. человек во всем мире, привела к напряжению в системах здравоохранения по всему миру и вызвала нехватку медицинского оборудования, включая маски для лица и аппараты искусственной вентиляции легких.

Компания предоставит 340 млн долл. в виде рекламных кредитов Google для малого и среднего бизнеса, активного на ее платформе, и 250 млн долл. в виде рекламных грантов для Всемирной организации здравоохранения и многих государственных учреждений.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине по состоянию на утро 28 марта зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было зафиксировано 93 новых случая. Выросло и официальное количество людей, которые стали жертвами коронавируса в нашей стране – уже умерли 8 человек. В то же время 5 человек выздоровели, среди них 4 взрослых и 1 ребенок.

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