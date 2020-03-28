Еще у одного депутата в Украине подтвердили коронавирус

Заражение вирусом COVID-19 подтверждено у внефракционного депутата Анны Скороход. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.



В связи с подтвержденным диагнозом Скороход призвала всех, кто контактировал с ней в последнее время уйти на 14 дней на самоизоляцию. Он также сообщила, что одним из основных признаков заболевания у нее стало то, что она перестала ощущать запахи.

Всего в Украине по состоянию на утро 28 марта зафиксировано 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было зафиксировано 93 новых случая. Выросло и официальное количество людей, которые стали жертвами коронавируса в нашей стране – уже умерли 8 человек. В то же время 5 человек выздоровели, среди них 4 взрослых и 1 ребенок.

Ранее "Комментарии" писали, что США выделят Украине помощь на сумму более 12 млн долл. Помощь будет направленна на медицинские и гуманитарные нужды. Отмечается, что деньги направят на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения вируса COVID-19.

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