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Главная Новости Бизнес экономика США выделят Украине 12 млн долларов на борьбу с коронавирусом
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США выделят Украине 12 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Украина получит финансирование от США в начале апреля

сегодня, 08:53
Автор:

• Татьяна Веремеева

США выделят Украине 12 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Соединенные Штаты Америки выделят Украине помощь на сумму более 12 млн долл. Помощь будет направленна на медицинские и гуманитарные нужды. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США.

Отмечается, что деньги направят на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения вируса COVID-19.

В планах США выделить финансирование не только Украине, но и другим избранным странам. Финансирование начнет выделяться 3 апреля.

Ранее "Комментарии" писали, что президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о крупнейшем пакете экономических стимулов в современной американской истории, поддержав меры в размере 2 трлн долл., предназначенные для реагирования на пандемию коронавируса.

Напомним, число заболевших коронавирусом COVID-19 в США превысило отметку в 100 тысяч человек. Это первая страна в мире, в которой официально зарегистрировано столько заболевших. Кроме того, COVID-19 стал активнее распространяться и в Украине.


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