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Трамп подписал план стимулирования экономики США на 2 трлн долларов

В соответствии с законом, правительство будет осуществлять прямые выплаты и пособия по безработице для физических лиц, деньги для государств и огромный фонд помощи для предприятий, пострадавших от кризиса

сегодня, 05:45
Автор:

• Татьяна Веремеева

Трамп подписал план стимулирования экономики США на 2 трлн долларов

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о крупнейшем пакете экономических стимулов в современной американской истории, поддержав меры в размере 2 трлн долл., предназначенные для реагирования на пандемию коронавируса. Об этом пишет The New York Times.

Трамп подписал эту меру в Овальном кабинете через несколько часов после того, как Палата одобрила ее голосованием и менее чем через два дня после того, как Сенат единогласно проголосовал ее.

После подписания Трамп поблагодарил демократов и республиканцев за то, что они объединились и поставили Америку на первое место, и сказал, что это поможет проложить путь к экономическому восстановлению.

Закон будет направлять прямые выплаты в размере 1200 долларов миллионам американцев, в том числе тем, кто зарабатывает до 75 000 долларов, и дополнительно 500 долларов на каждого ребенка. Он существенно расширит помощь безработным, предоставив дополнительные 13 недель и четырехмесячное повышение пособий, а также впервые распространит выплаты на фрилансеров и рабочих-гигантов.

Эта мера также предоставит 377 миллиардов долларов в виде федеральных гарантированных кредитов малому бизнесу и создаст программу государственного кредитования на 500 миллиардов долларов для проблемных компаний, выходящих из кризиса, в том числе позволяя администрации принимать участие в акционерном капитале авиакомпаний, которые получили помощь, чтобы помочь компенсировать налогоплательщиков. Он также направит 100 миллиардов долларов в больницы, находящиеся на переднем крае этой пандемии.

Закон стал результатом многодневных переговоров между членами администрации Трампа и демократическими и республиканскими лидерами в Конгрессе. И даже до того, как американский президент провел подписание законопроекта в пятницу днем, лидеры конгресса заявили, что они ожидают провести переговоры о более законодательных ответах на пандемию в ближайшие месяцы.

Ранее "Комментарии" писали, что число заболевших коронавирусом Covid-19 в США превысило отметку в 100 тысяч человек.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/03/27/world/coronavirus-news.html?action=click&module=Spotlight&pgtype=Homepage
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