Стало известно, каких социально значимых продуктов питания в Украине больше всего

На время карантина украинцы больше всего обеспечены сахаром, а меньше всего – куриным мясом, в соответствии с мониторингом запасов социально значимых продуктов питания в торговых сетях. Информацию опубликовал на своей странице в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По его словам, в отношении большинства продуктов ситуация с обеспечением положительная. Так, самые большие запасы сахара и рисовой крупы. А меньше всего – мяса кур и яиц I категории. Что касается отклонений от среднесуточного потребления, то самый большой спрос сейчас на сливочное масло, муку и курятину (вырос на 49-25%). А вот спрос на гречневую крупу, масло и сахар изменился лишь на 2%-4% соответственно.

Напомним, Минэкономики придумало, как обеспечить украинцев мукой на время карантина. Так, направят 160 тыс. тонн продовольственной пшеницы на внутреннюю переработку и реализацию на внутреннем рынке. По подсчетам министерства, это позволит выработать около 128 тыс. тонн муки. Таким образом планируют обеспечить достаточное количество муки для внутреннего потребления.

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