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Не продается: Украина останавливает большую приватизацию

Приватизацию больших государственных предприятий в Украине поставят на паузу, но от идеи не откажутся и подготовку к ней продолжат.

сегодня, 12:39
Автор:

• Виолетта Комаровская

Не продается: Украина останавливает большую приватизацию

Большую приватизацию Украина останавливает на время мирового кризиса. Продавать крупные государственные предприятия не будут до стабилизации ситуации. Об этом на своей страничке в Facebook написал глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко. 

От идеи продать большие государственные объекты в частные руки не отказываются, но на паузу приватизацию все же поставят. Проводить подобные сделки во время мирового кризиса нецелесообразно, считает Сенниченко. Поэтому в Фонде решили дождаться, когда кризис останется позади, а буря на финансовых рынках уляжется.

"После того как пандемия коронавируса вызвала экономическую турбулентность в мире, мы приняли решение воздержаться от передачи на приватизационные аукционы госпредприятий и объектов большой приватизации", написал Сенниченко.

Стоит отметить, что на малую приватизацию это решение никак не повлияет. Она будет и дальше проводится по плану. Здесь с привлечением бизнеса проблем не ожидается, уверен руководитель ведомства.  

Что касается большой приватизации, то подготовка к ней не остановлена. Фонд госимущества решил воспользоваться паузой, чтобы найти инвесторов. Специалисты разрабатывают маркетинговые материалы, чтобы можно было быстро выставить объекты большой приватизации на продажу, как только кризис пройдет. 

В 2020 году большая приватизация должна была пополнить бюджет на 6 миллиардов гривен. Столько же денег ожидают получить от малой. 

Ранее "Комментарии" писали о последствиях коронавируса для украинского бизнеса. 


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Источник: https://www.facebook.com/dmitry.sennychenko
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