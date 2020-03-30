Антимонопольный комитет возбудил дело против аптек и поставщиков медицинских масок

Антимонопольный комитет возбудил дело против аптек, производителей и поставщиков медицинских масок. Считают, что они безосновательно подняли цены на данную группу товаров в период пандемии коронавируса. Об этом написал на Facebook руководитель Киевского отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Именно Киевское отделение АМКУ будет расследовать это дело. Уже сейчас известно, что некоторые поставщики и аптеки с началом пандемии стали продавать медицинские маски в 10 раз дороже, а иногда даже больше этого.

В некоторых аптеках сейчас одноразовые маски продают по 24-30 гривен за штуку, тогда как еще в начале месяца такие стояли всего несколько гривен.

На завышенные цены в Антимонопольный комитет начали жаловаться сами украинцы. И ведомство не могло не отреагировать на обращения. Считают, что на рынке медицинских масок произошел сговор между производителями, поставщиками и реализаторами. Это и привело к значительному росту цен.

Алексей Хмельницкий также опубликовал перечень компаний и аптечных сетей, которых считают причастными к сговору. Среди них есть и довольно известные в Украине.

Если их вину докажут, то каждая компания обязана будет заплатить штраф. А это 10% от годового оборота.

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