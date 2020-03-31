Goldman Sachs прогнозирует падение ВВП США на 34% и рост безработицы на 15%

Экономика США, которая является крупнейшей в мире, сократится в годовом исчислении на 34% во втором квартале по сравнению с 24%, которые ожидались ранее. Кроме того, безработица вырастет до 15% к середине года, по сравнению с предыдущим прогнозом в 9%. Об этом пишет Bloomberg.



В то же время, экономисты ожидают более заметного восстановления экономики в третьем квартале, когда ВВП должен вырасти на 19%. Правда, стоит помнить, что существует риск долгосрочных последствий для доходов и расходов, что должны сдержать агрессивные действия Федеральной резервной системы и правительства США.

Несколько крупных американских ритейлеров прекращают платить сотням тысяч рабочих, поскольку они изо всех сил пытаются справиться с резким падением спроса, на который повлияли меры по борьбе с распространением пандемии. Белый дом и конгрессмены-демократы готовятся к четвертому раунду экономического стимулирования, чтобы помочь США пережить эту вспышку.

Новые прогнозы появились через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп продлил карантин из-за коронавируса в стране до конца апреля.

Напомним, с учетом небывалой активности Верховной Рады Украины во время ряда внеочередных сессий, Украина близка к выполнению условий МВФ по кредиту. Осталось только "добить" во втором чтении банковский закон. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", куда Украина должна вложить обещанные 10 миллиардов долларов, и куда в итоге может их направить.

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