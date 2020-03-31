Кредит от МВФ: какие сферы Украина будет спасать в первую очередь









С учетом небывалой активности Верховной Рады Украины во время ряда внеочередных сессий, Украина близка к выполнению условий МВФ по кредиту. Осталось только "добить" во втором чтении банковский закон. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", куда Украина должна вложить обещанные 10 миллиардов долларов, и куда в итоге может их направить.

Кредит от МВФ: сколько реально получить на самом деле

Сегодня все идет к тому, что Украина действительно может получить новую кредитную программу от МВФ, считает руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

"Но я сомневаюсь, что на практике это будет вся сумма, в частности 8 млрд долларов, заявленных президентом Владимиром Зеленским на днях, – говорит эксперт. – Скорее, Украина получит первый транш в несколько миллиардов долларов, который незамедлительно направит на покрытие части дефицита государственного бюджета".

Чаленко отмечает, что раньше транши МВФ пополняли наши золотовалютные резервы (ЗВР), что не давало рассеивать соответствующий ресурс, поддерживало макрофинансовую стабильность.

"Голосование за основу закона о банках и даже в целом о продаже земли – это тактические шаги власти, которые при желании и смене внутриолигархической конъюнктуры довольно быстро можно повернуть вспять, – говорит руководитель ЦАиС. – Учитывая дестабилизацию властной вертикали, де-факто потерю контроля над монобольшинством и отсутствие качественной коммуникации между правительством, Нацбанком и парламентом, мы не сможем выполнять условия трехлетней программы расширенного финансирования МВФ. Я остаюсь сторонником того, что Украина должна демонстрировать прогнозируемую политику в части привлечения внешних ресурсов. В то же время основные средства должны направляться на программы развития, национальные инфраструктурные проекты. Ныне же фактически деньги МВФ будут проедены".

Кредит от МВФ: четыре важных направления для вложений

По словам доктора экономических наук, генерального директора группы компаний Advanter Group Андрея Длигача, есть четыре направления для государственных вложений.

1. Пополнение резервов Нацбанка для обеспечения стабильности национальной валюты;

2. Покрытие дефицита государственного бюджета, который может достичь 10% ВВП в этом году;

3. Рефинансирование украинских внешних долгов;

4. Стимулирование бизнес-активности.

"Вот именно этот, четвертый пункт, и является ключевым, – говорит Андрей Длигач. – Сейчас государство, в том числе с помощью средств международных финансовых организаций, должно активизировать инфраструктурные проекты (занятость, государственные заказы и так далее), провести радикальную налоговую реформу (в частности, самое время внедрять налог на выведенный капитал и сокращать налоги на труд), компенсировать потери бизнеса налоговыми каникулами и кредитованием активности".

Кредит от МВФ: деньги на борьбу с коронавирусом

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко обращает внимание, что теоретически МВФ может дать 5,5 млрд долларов, которые пойдут на увеличение золотовалютных резервов (ЗВР) Украины. А может дать и еще одну сумму (пока не ясно – какую именно) на борьбу с коронавирусом.

"Если речь о транше, который пойдет в ЗВР, то его никак иначе использовать не получится, – поясняет Охрименко. – Есть такая теория, что если ЗВР увеличивается, то все показатели, которые связаны с этим (ВВП, внешняя торговля) улучшаются. И вроде как зарубежных инвесторов это привлекает. Хоть на практике это далеко не всегда работает. Из этих 5,5 млрд, возможно, пойдет на погашение старых кредитов от МВФ. В этом году мы должны погасить 1,3 миллиарда. 400 миллионов уже отдали. Так что могут из предоставляемой суммы вернуть еще 900 миллионов".

А вот касательно помощи (пока не ясно, на каких условиях получаемой) на борьбу с коронавирусом, тут сумма может колебаться от 1,5 до 4,5 млрд долларов, считает эксперт. И подчеркивает, что МВФ, как правило, обещает больше, а дает – меньше.

"Пока мы делим шкуру неубитого медведя или волка… Но если эти средства будут получены, их направят в госбюджет, где у нас пробиты огромные "дыры". С их помощью, в частности, могут сформировать тот самый Стабилизационный фонд, о котором так много говорят в последнее время, – отмечает Охрименко. – При этом как именно распределять эти деньги, станет решать уже правительство (а поддерживать или нет – нардепы). Пенсии, доплаты врачам, закупка медицинских препаратов и масок. Поддержка экономики. Направить можно много куда. Понятно, что с этим будут как-то "крутить". И четко отследить, насколько эффективно использовали – вряд ли получится".

Ранее "Комментарии" писали, что глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в мире начался новый экономический кризис, который может быть таким же или даже хуже, чем в 2009 году.

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