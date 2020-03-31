Нефть Brent пережила худший квартал за последние 10 лет

Стоимость нефти марки Brent в первом квартале 2020 года снизилась до рекордных показателей за последние 10 лет – цены снизились почти в 3 раза. Об этом пишет Прайм.



Во вторник, 31 марта, майские фьючерсы на нефть Вrent подешевели на 0,22% - до 22,74 долл. за баррель. В то же время с начала нынешнего года цена упала на 65,5%. Стоимость нефти марки WTI 31 марта выросла на 1,9% – до 22, 48 долл. за баррель

Цены на нефть стали резко снижаться в начале марта нынешнего года, после того как на встрече 6 марта члены ОПЕК+ не смогли согласовать новые условия добычи нефти. В итоге нефть Brent в течение последнего месяца опускалась в цене ниже 22 долл. за баррель, а нефть марки WTI опускалась до отметки в 20 долл.

Кроме того, стоимость нефти на сегодняшний день зависит от сложившейся в мире ситуации из-за пандемии коронавируса, которая оказала общее негативное влияние на мировую экономику и привела к снижению спроса на нефть.

В начале года цены на нефть находились в районе 60-66 долларов. Котировки резко обвалились на 25% после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с начала марта нефть марки Brent опускалась ниже 22 долларов за баррель, а WTI — ниже 20 долларов.

Ранее "Комментарии" писали, что Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует, что экономике США грозит намного больший спад, чем предполагалось ранее, поскольку пандемия коронавируса наносит удар по бизнесу и провоцирует волну массовой безработицы.

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