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Мировые фондовые рынки: зафиксировано самое большое квартальное падение с 2008 года

Мировые индексы в течение вторника установили новые антирекорды, которые в общем отразились на показателях за первый квартал 2020 года

сегодня, 05:30
Автор:

• Татьяна Веремеева

Мировые фондовые рынки: зафиксировано самое большое квартальное падение с 2008 года

Мировые фондовые рынки упали во вторник, а экономический ущерб от пандемии коронавируса оставил отметку мировых акций с самым большим квартальным снижением с момента финансового кризиса 2008 года. Об этом пишет Reuters.

Акции выросли с начала прошлой недели, но остаются ниже более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Европейские акции закончили свои худшие три месяца с 2002 года, в то время как британский индекс FTSE показал самое большое квартальное падение с 1987 года.

Американский бенчмарк S&P 500 завершил худший первый квартал с 1938 года.

Индикатор акций MSCI по всему миру потерял 0,48% после скромного роста в Европе и резкого снижения в Азии. Индекс упал почти на 22% за квартал.

На Уолл-стрит индекс Dow Jones Industrial Average упал на 410,32 пункта, или на 1,84% – до 21 917,16 пункта. S&P 500 потерял 42,06 пункта, или 1,60% – снизившись до 2 584,59 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 74,05 пункта, или на 0,95% – до 7,700,10 пункта.

Индекс Dow Jones ненадолго стал положительным в середине утренних торгов, прежде чем потери ускорились, предполагая, что некоторые инвесторы охотились за выгодой или перебалансировали портфели в конце квартала.

Ранее "Комментари" писали, что нефть Brent пережила худший квартал за последние 10 лет.


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Источник: https://uk.reuters.com/article/uk-global-markets/stocks-fall-close-out-biggest-quarterly-drop-since-2008-idUKKBN21I02Y
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