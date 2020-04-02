Один из крупнейших производителей сланцевой нефти Whiting Petroleum объявил о банкротстве

В среду, 1 апреля, в своей штаб-квартире в Денвере (штат Колорадо, США) Whiting Petroleum объявила, что она подала заявление о защите от банкротства, а также приостановила торги своими акциями на Нью-Йоркской фондовой бирже.



В своем заявлении Whiting Petroleum заявила, что ее правление пришло к выводу, что с учетом серьезного снижения цен на нефть и газ в результате войны цен на нефть между Саудовской Аравией и Россией и связанного с коронавирусом воздействия на спрос, финансовая реструктуризация является лучшим вариантом для компании.

В Whiting Petroleum заявили, что на балансе компании находится более 585 млн долл. наличных средств и что он будет продолжать осуществлять свою деятельность в соответствии с коммерческими обязательствами. Компания также заявила, что будет выполнять финансовые обязательства в ходе реструктуризации без какой-либо необходимости дополнительного финансирования.

Акции Whiting Petroleum упали на 12% в предрыночных торгах до свежих минимумов до приостановки торгов ее акциями. За последние три месяца вплоть до вторника (31 марта) акции компании потеряли 91% своей стоимости.

Существует опасение, что Whiting Petroleum стала только первой нефтегазовой компанией, подавшей заявление о банкротстве, и не будет последней. Многие компании уже сейчас ожидают, что цены на нефть в течение года будут находиться на уровне 10-20 долл. за баррель.

Ранее "Комментарии" писали, что стоимость нефти марки Brent в первом квартале 2020 года снизилась до рекордных показателей за последние 10 лет – цены снизились почти в 3 раза. Во вторник, 31 марта, майские фьючерсы на нефть Вrent подешевели на 0,22% - до 22,74 долл. за баррель. В то же время с начала нынешнего года цена упала на 65,5%. Стоимость нефти марки WTI 31 марта выросла на 1,9% – до 22, 48 долл. за баррель

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