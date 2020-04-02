Украина начнет производить тесты на коронавирус

В Украине запустят собственное производство тестов на COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, изготовление тестовых систем начнется уже на следующей неделе.

"Мы работали с Институтом молекулярной биологии, работали с другими производителями отечественных тестов. Я думаю, на следующей неделе у нас уже будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории, и мы спокойно обеспечим всех, кто в этом нуждается, лабораторными исследованиями", - заявил Ляшко.

Отметим, что ранее Украина получала тесты на коронавирус в виде гуманитарной помощи либо закупала за рубежом. Разработка же собственных систем диагностирования началась в январе текущего года. О готовности к созданию отечественных систем Национальная академия наук сообщила в середине марта.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украину прибыл самолет из Китая, который доставил 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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