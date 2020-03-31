В Украину доставили из Китая новую партию ПЦР-тестов для выявления коронавируса

В Украину сегодня прибыл самолет из Китая, который доставил 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.



Отмечается, что тесты, оборудование и средства защиты будут направлены в больницы после прохождения санитарных и таможенных процедур. Кроме того, очки и маски планируют передать военным и работникам Государственной пограничной службы.

В пресс-службе главы государства также отметили, что маски будут переданы аптекам, чтобы украинцы смогли приобрести средства защиты.

Ранее "Комментарии" писали, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19, связанный с этим карантин и его ужесточение стали наиболее значительным вызовом для мировой экономики со времен мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Но, как и любой кризис, наряду с негативом вроде снижения доходов и ожидаемого разорения многих представителей малого и среднего бизнеса, карантин открыл перед бизнесменами новые возможности для заработка.

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