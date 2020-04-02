МВФ и Украина: что стоит за требованиями принять ряд законов в обмен на транш

Эксперты оценили для издания "Комментарии" действия Международного валютного фонда (МВФ), который на фоне пандемии коронавируса и нарастающего кризиса требует от Украины принятия ряда законов как условий для предоставления транша.

Напомним, что МВФ, в частности, настаивает на принятии законов об открытии рынка земли (скандально принят, но может быть оспорен) и так называемого "антиколомойского", который предполагает запрет на возвращение национализированных банков их бывшим владельцам (его должны еще принять во втором чтении и в целом; как и земельный, он вызывает массу вопросов).

"Выбор у нас в следующем: или сотрудничество с МВФ, или – дефолт"

Политический эксперт Сергей Таран подчеркивает, что МВФ не менял свою политику. Всегда транши – в обмен на реформы.

"Это Фонд требовал, требует и будет требовать, – говорит эксперт. – Также в МВФ заявляли, что готовы льготными кредитами поддержать экономику стран, которые пострадали от коронавируса и последствий. Но главные требования – реформы – они не меняют".

Требования к Украине, по словам Сергея Тарана, основаны на том, что наша страна много средств тратит не по назначению.

"Потому и предлагалось сделать невозможным возвращение того же ПриватБанка (через который были выведены за рубеж огромные средства) Коломойскому. Потому и призывали Украину, наконец, присоединиться к цивилизованным странам и проголосовать за открытие рынка земли. При этом не говорили, каким именно должен быть этот рынок – тут уж выбор украинской властью, – отмечает политэксперт. – Властью, которая еще до эпидемии и нарастающего кризиса довела экономику до предынфарктного состояния (чего стоит огромная дыра в бюджете)".

На самом деле, считает Сергей Таран выбор у нас в следующем: или сотрудничество с МВФ (которое, скорее всего, будет продолжено, о чём говорят проголосованные законы), или – дефолт, возврат в 90-е, фактические уничтожение украинской валюты (доллар будет по 35-40 грн, если не выше, причем основная нагрузка традиционно ляжет на плечи обычного населения) и фактическое возвращение в орбиту РФ.

"Те политсилы, которые выступали против принятия банковского и земельного закона, выступают и против сотрудничества с МВФ. И – за то, чтобы мы попросили помощи у РФ. Чем, думаю, всё сказано", – резюмирует Сергей Таран.

"МВФ – это почти всегда предвестник беды"

Политолог аналитического центра ИНПОЛИТ Никита Трачук негативно оценивает действия МВФ в отношении Украины, как и в отношении практически любой другой страны.

"Эта организация — не добрый доктор. Она не задаётся целью кому-то помочь, сгладить последствия кризиса и многое другое. Все эти либеральные мантры – неправда, – уверен Никита Трачук. – МВФ, как и любой ростовщик, стремится лишь загнать должника в финансовую кабалу, получая с него потом проценты и разрушая его. МВФ – это почти всегда предвестник беды: если государство начинает с ним сотрудничать или готовится к этому, значит, уже что-то не так".

При этом, отмечает политолог, действия МВФ вполне понятны, хоть и неприятны.

"Это организация, действующая так, как она действует, в интересах конечного бенефициара – США (напомню, что именно Штаты обладают самым внушительным "пакетом акций", скажем так, в этой структуре, что позволяет блокировать любые неугодные им решения). Так что тут всё понятно. А вот действия наших властей меня неприятно поразили, – признался эксперт. – Так выслуживаться перед МВФ – это позор. Вспоминается Порошенко, который крестился и говорил "дай Бог", анонсируя новый кредит. Разве это достоинство? Правда, в защиту новой власти можно сказать, что тогда ситуация не была такой катастрофической, в которой сегодня оказался Зеленский и его команда".

По мнению Никиты Трачука, то, как активно МВФ и его агенты в Украине лоббировали закон о земле, лишний раз показывает, что организация эта "глубоко циничная, а в нынешних условиях попросту мародёрская".

"Мы будем должны им вернуть эти деньги + старые деньги + проценты по всем деньгам и ещё останемся должны. Отличная "помощь" от "партнеров". Такое заискивание перед Фондом, пусть даже и в тяжелых условиях, не пойдет на руку власти, – уверен эксперт. – Я не верю, что Украина в ближайшее время откажется от работы с МВФ. Не верю, но очень на это надеюсь".

"Единственный, кто дает нам шанс хоть как-то развиваться – это МВФ"

Директор юридической фирмы Crane IP Иван Никитченко не считает требования МВФ – давлением.

"Это Украина не может прожить без денег МВФ, а не МВФ к нам сам стучится и чем-то угрожает нам, – подчеркивает эксперт. – Если бы Украина элементарно выполняла программу, утвержденную с МВФ еще в 2014 году, сейчас мы бы жили в другой стране – и денег нам не надо было бы. Выйти из клуба нескольких отсталых стран, где люди не могут распоряжаться своей собственностью – это давление? Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уже признал, что мораторий на продажу земли является нарушением прав человека. Всем ярым противникам рынка земли предлагаю подумать о ситуации, когда государство запретит продавать квартиру, авто или товары, которые вы производите. И требование не отдавать банк бывшему владельцу, который вывел из него больше 5 млрд долл, тогда как государство вложило в банк 150 млрд гривен (наших денег как налогоплательщиков) и теперь должно отдать его уже оздоровленный обратно – разве не выгодно самой Украине принять такой закон?".

По мнению Ивана Никитченко, у Украины, как и много лет подряд, просто нет выбора: "Мы – не состоятельное финансово государство. И единственный, кто дает нам шанс хоть как-то развиваться – это МВФ".

Ранее "Комментарии" рассказали, какие сферы Украина будет спасать в первую очередь, получив кредит от МВФ.

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