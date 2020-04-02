"Украина должна конкурировать за капитал", - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Квон Ки Чанг

Для построения действительно прогрессивной экономики Украине не обойтись без иностранных инвестиций и поддержки со стороны государственных институтов власти по примеру "экономического чуда" Южной Кореи. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Квон Ки Чанг.

По мнению дипломата, на мировом рынке существует достаточно высокая конкуренция между странами. В борьбе за инвестора Украина пока не лидирует.

"Сейчас все иностранные компании могут выбирать, куда инвестировать, в какую страну и они выбирают Румынию, Польшу и даже Китай. Предложений много, а капитал ограничен. Поэтому Украина должна конкурировать за капитал. И на данный момент Украина явно не в приоритете", - отмечает Квон Ки Чанг.

Одним из факторов низкого интереса "вкладываться" в Украину является элемент недоверия к государственным структурам.

"Инвесторы не верят в объективное рассмотрение коммерческих споров судом в Украине, они не верят полиции, не верят государственным исполнителям. Почему так происходит? Потому что в стране процветает коррупция, и права интеллектуальной собственности недостаточно защищены", - констатирует дипломат.

Комментируя текущую экономическую ситуацию, Квон Ки Чанг видит задачи нынешней власти и команды президента Зеленского в том, чтобы убедить потенциальных инвесторов в защищенности их средств через доверие к судебной системе.

Полный вариант интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Украине Квон Ки Чангом можно прочитать здесь.

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