Язык

Українська

Русский

Coinspot 02.04.2020

BTC/USD

6641.02

ETH/USD

137.28

LTC/USD

39.46

НБУ 02.04.2020

USD/UAH

27.80

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика "Украина должна конкурировать за капитал", - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Квон Ки Чанг
НОВОСТИ Все новости

"Украина должна конкурировать за капитал", - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Квон Ки Чанг

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Квон Ки Чанг рассказал о причинах низкой заинтересованности зарубежных инвесторов

сегодня, 15:17
Автор:

• Сергей Медведев

"Украина должна конкурировать за капитал", - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Квон Ки Чанг

Для построения действительно прогрессивной экономики Украине не обойтись без иностранных инвестиций и поддержки со стороны государственных институтов власти по примеру "экономического чуда" Южной Кореи. Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Квон Ки Чанг.

По мнению дипломата, на мировом рынке существует достаточно высокая конкуренция между странами. В борьбе за инвестора Украина пока не лидирует.

"Сейчас все иностранные компании могут выбирать, куда инвестировать, в какую страну и они выбирают Румынию, Польшу и даже Китай. Предложений много, а капитал ограничен. Поэтому Украина должна конкурировать за капитал. И на данный момент Украина явно не в приоритете", - отмечает   Квон Ки Чанг.

Одним из факторов низкого интереса "вкладываться" в Украину является элемент недоверия к государственным структурам.

"Инвесторы не верят в объективное рассмотрение коммерческих споров судом в Украине, они не верят полиции, не верят государственным исполнителям. Почему так происходит? Потому что в стране процветает коррупция, и права интеллектуальной собственности недостаточно защищены", - констатирует дипломат.

Комментируя текущую экономическую ситуацию,  Квон Ки Чанг видит задачи нынешней власти и команды президента Зеленского в том, чтобы убедить потенциальных инвесторов в защищенности их средств через доверие к судебной системе.

 Полный вариант интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Украине Квон Ки Чангом можно прочитать здесь.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/news/interview/2020/649870-posol-yuzhnoy-korei-v-ukraine-kvon-ki-chang-poroy-skladyvaetsya-vpechatlenie-chto-ukraina-voobsche-ne-zainteresovana-v-den-gah-iz-za-granicy.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...