Tesla увольняет подрядчиков со своих заводов в Калифорнии и Неваде

Компания Tesla сокращает подрядчиков на автомобильном заводе во Фримонте, штат Калифорния, и на Гигафабрике за пределами Рено, штат Невада, где Тесла производит фирменные аккумуляторные батареи для своих электромобилей, а также продукты для хранения энергии. Сокращение коснется сотен человек, по оценкам источников знакомых с ситуацией, об этом сообщает CNBC.



Многие люди, которые работали в Tesla в течение многих лет, узнали о сокращении в конце этой недели. Кадровые агентства, которые занимались подбором персонала для Tesla, пообещали помочь людям с поиском работы, а также уверили, что сотрудники смогут вернуться на прежние рабочие места после того, как ситуация станет лучше.

В пятницу акции Tesla выросли более чем на 5% после того, как компания сообщила о поставках автомобилей в первом квартале, которые порадовали инвесторов. Предприятие по производству электромобилей Илона Маска поставило около 88 400 автомобилей и произвело 103 000 в первом квартале 2020 года.

На пути к достижению этих цифр Tesla боролся с местными санитарными требованиями в округе Аламеда, где базируется его завод по сборке автомобилей. Согласно требованиям, от завода требовали свернуть производство уже 17 марта. Вместо этого завод во Фремонте полностью продолжал работу до 23 марта, примерно на неделю дольше, чем другие предприятия в этом районе.

Ранее "Комментарии" писали, что Tesla запланировала сокращение штата своих сотрудников на аккумуляторном заводе в штате Невада (США) примерно на 75% из-за пандемии коронавируса.

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