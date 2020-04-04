ОПЕК+ переносит экстренное заседание по сокращению поставок нефти: названа причина

ОПЕК и ее союзники не проведут свою экстренную виртуальную встречу в понедельник и, вероятно, отложат ее до 8 или 9 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК.



Отмечается, что такое решение принято в связи с тем, чтобы у производителей нефти было больше времени для переговоров касательно сокращения поставок нефти.

Задержка встречи произошла несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа на организацию стран-экспортеров нефти и союзников, известных как ОПЕК+, чтобы срочно стабилизировать мировые нефтяные рынки. ОПЕК+ работает над беспрецедентным ограничением добычи нефти, равным примерно 10% мирового предложения, или 10 млн баррелей в день.

Цены на нефть достигли 18-летнего минимума 30 марта из-за снижения спроса, вызванного правительственными блокировками для сдерживания вспышки коронавируса, а также неспособностью ОПЕК и других производителей во главе с Россией продлить прежнюю сделку по ограничению добычи, которая истекла 31 марта.

Вашингтон, однако, пока не взял на себя обязательство присоединиться к этим усилиям, и президент России Владимир Путин в пятницу возложил вину за обвал цен на Саудовскую Аравию — вызвав твердый ответ из Эр-Рияда в субботу.

"Российский министр энергетики был первым, кто заявил средствам массовой информации, что все страны-участницы освобождены от своих обязательств, начиная с первого апреля, что привело к решению, которое страны приняли для увеличения своей добычи", –сказал министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман в заявлении, переданном государственным информационным агентством SPA.

Путин, выступая в пятницу в ходе видеоконференции с представителями правительства и главами крупнейших российских нефтедобывающих компаний, заявил, что первой причиной падения цен стало влияние коронавируса на спрос.

Ранее "Комментарии" писали, что стоимость нефти марки Brent в первом квартале 2020 года снизилась до рекордных показателей за последние 10 лет – цены снизились почти в 3 раза.



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