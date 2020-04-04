В МВФ заявили, что вызванный коронавирусом глобальный спад экономики намного хуже финансового кризиса

Пандемия коронавируса привела мировую экономику к застою и погрузила мир в рецессию, которая будет намного хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008 года, заявила глава Международного Валютного Фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.



Директор-распорядитель МВФ, выступая на совместной пресс-конференции с лидером Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), призвала страны с развитой экономикой активизировать свои усилия по оказанию помощи развивающимся странам и развивающимся рынкам в преодолении экономических и медицинских последствий пандемии.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс повторил ее прогноз в своем посте на LinkedIn, написав, что помимо последствий для здоровья от пандемии COVID-19, ожидается серьезная глобальная рецессия.

Более 1 миллиона человек во всем мире были инфицированы COVID-19 и более 60 000 умерли.

Кристалина Георгиева заявила, что МВФ сотрудничает со Всемирным банком и ВОЗ, чтобы активизировать их призыв к Китаю и другим официальным двусторонним кредиторам приостановить сбор долгов с беднейших стран по крайней мере на год, пока пандемия не утихнет.

Глава МВФ заявила, что Китай конструктивно занимается этим вопросом, и МВФ в ближайшие недели будет работать над конкретным предложением совместно с Парижским клубом стран-кредиторов, группой 20 крупнейших экономик и Всемирным банком для рассмотрения на ежегодных весенних совещаниях, которые будут проводиться в режиме онлайн примерно через две недели.

Темные времена для человечества

Развивающиеся рынки и развивающиеся экономики сильно пострадали от кризиса, отмечает Георгиева, акцентируя внимание на том, что почти 90 млрд долл. инвестиций уже утекли из развивающихся рынков – гораздо больше, чем во время финансового кризиса. Некоторые страны также страдают от резкого падения цен на сырьевые товары.

По ее словам, более 90 стран – почти половина из 189 членов МВФ – обратились за чрезвычайным финансированием к МВФ для реагирования на эту пандемию.

МВФ и ВОЗ призвали использовать чрезвычайную помощь главным образом для укрепления систем здравоохранения, оплаты труда врачей и медсестер и приобретения защитных средств.

Георгиева сказала, что МВФ готов использовать столько своей военной казны в размере 1 трлн долл. в качестве финансового потенциала, сколько потребуется. Она также заявила, что центральные банки и министры финансов уже предприняли беспрецедентные шаги по смягчению последствий пандемии и стабилизации рынков, однако необходимо продолжать работу по поддержанию притока ликвидности, особенно на развивающиеся рынки.

С этой целью совет МВФ в ближайшие дни рассмотрит предложение о создании новой линии краткосрочной ликвидности для оказания помощи в предоставлении средств странам, сталкивающимся с проблемами. Георгиева также призвала центральные банки и особенно ФРС США продолжать предлагать своп-линии развивающимся экономикам.

Ранее "Комментари" писали, что министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал о том, что Министерство финансов согласовало с Международным валютным фондом перевод в размере 5 миллиардов долларов в государственный бюджет Украины до конца 2020 года.

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