Новый рекорд: за помощью в МВФ обратились 85 стран

Нынешний кризис, вызванный пандемией COVID-19 по масштабам убытков уже превзошел экономический обвал 2008 года. Больше всего пострадали от нового кризиса развивающиеся страны. Такую информацию распространили специалисты Фонда.

Так, с заявлением о том, что МВФ готов задействовать свои резервы выступила глава финансово организации Кристалина Георгиева.

"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", — отметила глава МВФ.

Также, Георгиева подчеркнула, что глобальная экономика находится в рецессии, что, по ее словам, намного хуже, чем общемировой кризис.

Как сообщал портал "Комментарии", в МВФ за помощью обратились уже 80 стран, первой на очереди стал Кыргызстан.

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