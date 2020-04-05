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Новый рекорд: за помощью в МВФ обратились 85 стран

Международный валютный фонд готов задействовать триллион долларов из резерва

5 апреля 2020, 19:58 682
Автор:

• Сергей Медведев

Новый рекорд: за помощью в МВФ обратились 85 стран

Нынешний кризис, вызванный пандемией COVID-19 по масштабам убытков уже превзошел экономический обвал 2008 года. Больше всего пострадали от нового кризиса развивающиеся страны. Такую информацию распространили специалисты Фонда.

Так, с заявлением о том, что МВФ готов задействовать свои резервы выступила глава финансово организации Кристалина Георгиева.

 "По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", — отметила глава МВФ.

Также, Георгиева подчеркнула, что глобальная экономика находится в рецессии, что, по ее словам, намного хуже, чем общемировой кризис.

Как сообщал портал "Комментарии", в МВФ за помощью обратились уже 80 стран, первой на очереди стал Кыргызстан.


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Источник: https://korrespondent.net/world/4213547-mvf-hotov-potratyt-tryllyon-na-borbu-s-kryzysom
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