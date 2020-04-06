Как Украине пережить вирусную пандемию и не обанкротиться: предприниматель Игорь Тынный назвал главные условия

На сегодня ситуация, когда Европа и, в частности, Украины стали эпицентром пандемии Cоvid-19, требует мобилизации всего украинского общества и бизнеса в том числе. К тому же, не является секретом тот факт, что после введения жесткого карантина многие украинские семьи оказались на грани выживания, а бизнес переживает далеко не лучшие времена. Об этом в своем блоге на "Украинской правде" заявил Игорь Тынный, предприниматель, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЕ).

По его словам, Украина была совсем не готова к решению вызовов современности. К тому же меры, которые были призваны остановить пандемию, оказались необдуманными и поспешными.

Тынный напомнил, что в начале пандемии Украина столкнулась с рядом проблем: от дефицита ПЦР (систем для выявления Covid-19) и лабораторий до использования неверных экономических стимулов и компенсаторов для бизнеса. Кроме того, в стране до сих пор отсутствует борьба с мародерством - "случай со знаменитым МАУ".

Но главной и худшей проблемой, по мнению бизнесмена, стало отсутствие установленных сроков и целей карантина, ведь неопределенность порождает домыслы.

В то же время, анализируя действия власти, Игорь Тынный отметил, что через несколько недель после объявления пандемии правительство все же начало делать определенные правильные шаги.

"Вместе с тем, - отметил соучредитель УАВЕ, - есть острые проблемы, которые требуют немедленной реакции правительства, такие, как отсутствие в аптеках базовых противовирусных препаратов и специализированных средств высокого уровня защиты у медиков и полицейских".

"И совершенно неясно, что именно делается для решения этих проблем. Пришло время честно признать, что Украина - самая бедная из стран Европы и наша стратегия защиты от эпидемии должна отличаться от стратегии соседей. Мы просто не в состоянии позволить себе многое, что легкодоступно немцам, французам, китайцам. У нас есть сложный выбор: либо копировать опыт европейских стран и довести страну до экономического коллапса и социальной нестабильности, или рискнуть и снять часть ограничений на хозяйственную деятельности для концентрации усилий на наиболее уязвимых направлениях", - отметил Тынный.

При этом бизнесмен предложил стратегию и внутренний неписаный общественный договор.

Кроме того, по мнению эксперта, основной проблемой является тот факт, что власти до сих пор не обнародовали долгосрочный план борьбы с пандемией и стратегию сохранения экономики. Поэтому крайне нужен новый макроэкономический прогноз.

Бизнесмен предложил четкий план действий, который, по его мнению, позволит пережить вирусную пандемию и не разрушить экономику всей страны. Также Тынный советует срочно внести изменения с госбюджет и перераспределить 30 млрд грн на финансирование борьбы с пандемией.

"В 2020 вместо экономического роста в Украине ожидается падение ВВП не менее чем на 5%. Если в таких жестких условиях выберем верный путь, нам удастся не обанкротиться и сохранить государственность. У пожилых людей увеличатся шансы на выживание, если о них будут заботиться другие. Так, риск есть, и наверняка будут жертвы. Но работа ради общей цели объединяет людей и превращает их в нацию, бездействие - размягчают мозг и волю, превращают их в стадо"- резюмирует Тынный.

Он также убежден, что государству лучше одномоментно инвестировать в медицинские препараты, оборудование и средства защиты $1 млрд и встречать болезнь во всеоружии, чем оттягивать ее вспышку и потерять много миллиардов в виде падения ВВП, сокращения поступлений в бюджет и обнищания населения.

Ведь сейчас трудно оценить все возможные последствия жестких карантинных мероприятий государства, но маховик разрушения экономики уже запущен, и совсем скоро он наберет такие обороты, что остановить его будет почти невозможно.

Ранее “Комментарии” сообщали, что сегодня в Украине стартовал первый день карантина по новым, ужесточенным правилам. Отныне категорически воспрещено находиться на улице в составе групп более двух человек (за исключением перемещения с детьми), гулять в парках, на спортивных и детских площадках.

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