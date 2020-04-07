Министры энергетики стран G20 обсудят варианты обеспечения стабильности энергетического рынка

Саудовская Аравия проведет в пятницу внеочередную встречу в режиме видеоконференции для министров энергетики стран Большой двадцатки (G20), основной темой встречи станет вопрос обеспечения стабильности энергетического рынка. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на внутренний документ.



Видео-конференция запланирована на пятницу. Она должна состояться после виртуальной встречи стран ОПЕК+, запланированной на четверг. В четверг производители нефти планируют обсудить сокращение добычи.

Отметим, что цены на нефть резко упали из-за воздействия коронавируса и разногласий между Саудовской Аравией и Россией. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе призвал Эр-Рияд и Москву сократить производство, чтобы поддержать цены, поскольку пандемия сокращает спрос и наращивает запасы.

Мировой спрос на нефть снизился примерно на 30%, или примерно на 30 млн баррелей в сутки.

Производители, вероятно, согласятся сократить добычу в четверг, но только если Соединенные Штаты присоединятся к этим усилиям, сообщили Reuters в понедельник три источника ОПЕК+.

Соединенные Штаты не участвовали в скоординированных сокращениях членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и других стран, включая Россию, которые начались в январе 2017 года и закончились в прошлом месяце. Вашингтон также не обязался принимать участие в какой-либо сделке, которая, по словам Трампа, может включать сокращение глобальных поставок на 10% до 15%. Американские компании не могут координировать производство из-за антимонопольного законодательства.

В понедельник Трамп заявил, что ОПЕК не давила на него, чтобы заставить американских производителей нефти сократить свою добычу, добавив, что добыча нефти в США уже упала.

Ранее "Комментарии" писали, ОПЕК приняло решение о переносе заседания, чтобы у производителей нефти было больше времени для переговоров касательно сокращения поставок нефти.

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