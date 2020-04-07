Продуктовая паника в Украине: стоит ли украинцам готовиться к росту цен после окончания карантина





Первая волна продуктовой паники немного утихла, цены несколько выровнялись. Но есть серьезные опасения касательно грядущего неурожая и ряда прочих факторов, которые в обозримом будущем отразятся на ценах. Те же финны намерены чартерами завозить к себе гастарбайтеров, так как не хватает рабочих рук для полевых работ. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие меры должны предпринять украинские власти, чтобы обеспечить продуктовую безопасность страны.

Продуктовая безопасность должна быть приоритетом для власти всегда

Народный депутат VIII созыва, юридический и политический эксперт Игорь Алексеев уверен, что продуктовая безопасность страны является одним из ключевых элементов общей безопасности даже в спокойное время. А сейчас, учитывая риски, связанные с коронавирусом, карантином и кризисом, тем более.

"Первый из ключевых рисков – из-за карантина прерваны (а то и совсем разорваны) определенные производственные цепочки, в том числе в аграрном секторе, – поясняет эксперт. – Миллионы людей "на карантине". Власти нужно подумать, как обеспечить непрерывность производственных циклов в направлениях, которые связаны с продуктами питания. Особенно это важно в условиях посевной".

Второй момент, по мнению Алексеева, связан с контролем за экспортом.

"Известно, что по некоторым позициям экспорт временно запрещен, – отмечает эксперт. – И тут важно сохранить баланс между продовольственной безопасностью и гарантиями экспорта. Украина всегда была надежным партнером, снабжая многие страны своей аграрной продукцией. Аграрный сектор в последнее время стал одним из драйверов экономического развития. Но нынешняя ситуация требует определенных мер, в том числе ограничительных. Следует просчитать все риски".

Также эксперт считает важной качественную работу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) по части недопущения завышения цен (что имело место в начале карантина). Так же, необходимо провести неотложный аудит Государственного резерва, где хранится и ряд продовольственных позиций.

"Есть большие подозрения, что закрома не так полны, как нам говорят. Уже был скандал с вывозом масок… Важно, чтобы не "испарились" и запасы критически важных продуктов, – отмечает Игорь Алексеев. – И еще момент. Я не так переживаю за производство той или иной продукции (думаю, мы сможем себе обеспечить), как за то, что наши граждане просто не смогут ее купить. Из-за нехватки средств. Ведь миллионы украинцев во время карантина оказались фактически без заработка… И народные депутаты должны как можно быстрее внести изменения в госбюджет, прописав поддержку бизнеса и обычных граждан на период действия карантинных мер".

Продуктовая паника в Украине не обоснована

Эксперт экономических программ Украинского института будущего Даниил Монин считает "продуктовую панику" необоснованной.

"Украина экспортирует сельхозпродукции в три раза больше, чем потребляет. И вырастит в этом году немало, ведь в сельском хозяйстве сейчас прибавится рук (учитывая, сколько людей перейдет туда, потеряв прежнюю работу из-за кризиса). Особенно в теневой занятости", – отмечает Даниил Монин.

Введение запрета на экспорт ряда позиций сельхозпродукции эксперт считает неуместным.

"Это только ухудшит наш экспорт, который и так упадет в этом году из-за кризиса, – поясняет экономист. – А Украине нужна валюта, чтобы поддерживать платежный баланс. Дополнительные ограничения со стороны государства только сделают хуже".

Что касается инфляции и роста цен на продукты, то этого, по мнению Монина, вряд ли удастся избежать. "Это естественный процесс особенно в периоды девальвации национальной валюты", – резюмирует эксперт.

Продуктовая паника, как проявление недоверия к власти

По мнению политтехнолога, эксперта в вопросах национальной безопасности и обороны Катерины Коваль, продуктовая паника, за которой в Украине многие сначала наблюдали с улыбкой, а потом и сами к ней приобщились, обусловлена тем, что граждане не доверяют государству.

"В частности, люди не верят в способность государства обеспечить нашу безопасность. В том числе – продуктовую, – поясняет эксперт. – И предпочитают позаботиться об этом самостоятельно. Обещанные доставки продуктов на дом "сбоят". Коммуникация на всех уровнях фактически отсутствует. Зато присутствует желания наживаться на ситуации".

Катерина Коваль считает, что для реального обеспечения продуктовой безопасности власть должна меньше воровать (в том числе – продавая за границу то, в чём остро нуждается Украина) и создать нормальные условия для бизнеса.

"С начала этого года резко вырос экспорт наших зерновых. Потом была эпопея с продажей масок за границу, когда эпидемия уже шагала полным ходом по планете, – напоминает эксперт. – Стоит ли удивляться, что власть не может обеспечить даже базовые потребности населения".

Следует как можно быстрее провести диалог с представителями бизнеса, который обеспечивает страну продуктами питания, считает Катерина Коваль.

"Из-за карантинных мер возникло множество проблем: транспортных, логистических и так далее. Властям следует обсудить с бизнесом, какие меры можно ослабить, какую помощь следует оказать, – отмечает эксперт. – Не говоря уж о том, что должна, наконец, собраться Рада и проголосовать соответствующие документы для реальной поддержки украинского бизнеса. Да и для обычных граждан, которым следовало бы компенсировать хотя бы часть того, что они теряют, находясь фактически под "домашним арестом" и лишившись возможности зарабатывать".

Ранее "Комментарии" писали, что ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался последние два недели в Украине, остановился. Сообщается, что объемы реализации постепенно снижаются, а торговые сети пополняют свои запасы. В частности за последнюю неделю больше всего реализация снизилась по сахару (-27%), салу (-30%) и сливочному маслу (-50%). Кроме того, ажиотаж снижается и в отношении топ-3 продуктов: гречки (-17%), муки (-10%) и лука (-22%).

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