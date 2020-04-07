Коломойский высказал свое отношение к «антиколомойскому» законопроекту

Верховная Рада Украины в первом чтении проголосовала за проект закона об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности 30 марта. Законопроект известен как "антиколомойский", так как исключает возможность возвращения "ПриватБанка" его бывшим собственникам, в числе которых олигарх Игорь Коломойский.



6 апреля группа депутатов внесла в Раду более 16 тыс. правок к этому законопроекту, что может отложить в долгий ящик принятие законопроекта во втором чтении.

Сам олигарх Игорь Коломойский в интервью изданию "Новое время" заявил, что этот законопроект является скорее не "антиколомойским", а антиукраинским. "Торговля суверенитетом и Конституцией за 30 серебренников, правда, очень дорогих", – заявил Коломойский.

Кроме того, в ответ на вопрос касательно того, знаком ли он внефракционным депутатом Антоном Поляковым, который подал около 6 тыс. правок, Коломойский сказал, что не знает его лично. "Знаю из прессы, что это депутат, которого исключили из Слуги народа за то, что он говорил правду", – отметил олигарх.

Также Игорь Коломойский уверяет, что не имеет никакого отношения к тому, что этот законопроект набрал рекордное количество правок, а также, что никогда не обсуждал этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, эксперты рассказали изданию "Комментарии", когда могут принять "антиколомойский" закон, почему это важно и что стоило бы в нем изменить.

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