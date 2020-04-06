Битва за ПриватБанк: каково будущее "антиколомойского" закона

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (известен как "антиколомойский", так как исключает возможность возвращения ПриватБанка его бывшим собственникам, в числе которых – олигарх Игорь Коломойский) 30 марта. Его принятие является одним из двух условий заключения нового соглашения украинских властей с Международным валютным фондом (ради получения траншей). Вторым "домашним заданием" было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в ночь на 31 марта.



К "антиколомойскому" закону подано уже около 5 тысяч поправок.

"Что-то пошло не так"

Политический консультант Александр Вербицкий считает, что "антиколомойский закон" следует рассматривать с точки зрения политического процесса.

"Будем отталкиваться от хронологии событий и центров воздействия. В 2015 году президент Украины Петр Порошенко был на вершине влияния. В марте того же года Игорь Коломойский покинул пост губернатора Днепропетровской области, – напоминает эксперт. – А в ноябре 2015 года на канале "1+1" широкая публика смогла посмотреть первый сезон телесериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. Мы понимаем, что Игорь Валерьевич на тот момент был не просто олигархом из списка "Forbes", но и "владел" местом №3 в этом списке в Украине, "ПриватБанком", множеством интересных компаний и медиа-холдингом "1+1". Всё это в совокупности делало его если и не конкурентом Порошенко в 2019 году, то реальной угрозой финансовой стабильности".

Вербицкий подчеркивает, что "ПриватБанк" в 2015 году занимал порядка 35% рынка финансовых услуг в государстве.

"Именно эта угроза (влияние банка, а не сериал, так как до выборов было ещё далеко) заставили Порошенко и Ко (как центр воздействия на процессы и по совету главы НБУ госпожи Гонтаревой, которой в свою очередь советовали другие лица) находить пути для диалога с Коломойским, – уверен политконсультант. – И таким образом минимизировать риски в целом для власти в стране. И они нашли. И пути, и точки соприкосновения. Но потом, скорее всего, что-то пошло не так".

Подтверждением вышеприведенного тезиса, по мнению Вербицкого, служат: сложение Гонтаревой полномочий главы НБУ сразу после приватизации банка Коломойского, ее отъезд в Лондон, нежелание возвращаться в Киев. И – возвращение Коломойского и Корбана в Украину.

"В свою очередь "что-то не так" - это процедура Bail-in, по которой миноритарные акционеры банка могли получить прибыль. Да, именно так. А к миноритарным акционерам относятся сегодня и братья Суркисы и их родные и бывший менеджмент банка, – продолжает эксперт. – Суть процедуры в том, чтобы привлечь для восстановления кредитоспособности финансового учреждения дешевые кредитные ресурсы новых акционеров, переведя их депозиты в акции нового юридического лица. А со временем эти же акционеры смогли бы получать доход от деятельности уже нового банка".

По процедуре же национализации, проведенной НБУ, миноритарные акционеры вместо своих средств получили акции нового, уже государственного банка. Которые сегодня неликвидны, так как их продажа означала бы потерю для государства в размере не менее 1 млрд. долларов.

"Вопрос во всей этой истории только один: "Кто кого обманул?". А более простым языком: "Кто кого кинул?". Потому, что в деле "ПриватБанк" фигурируют и офшорные компании, и медиаактивы, и еврооблигации, – отмечает Вербицкий. – Общая картина выглядит так, будто государство обмануло крупных вкладчиков или акционеров, не выполнив своих обязательств".

Голосование за упомянутый законопроект, поддержанный в первом чтении, стало, по мнению эксперта, контрольным для многих народных депутатов: на "коломойскость" – с одной стороны, и "американизм" – с другой.

Как считает Вербицкий, аспект голосования показал будущее нашего, с позволения сказать, Олимпа уже сегодня:

– Владимир Зеленский пришедший к власти при поддержке Игоря Коломойского, который надеялся заполучить обратно "свой" банк, попытался стать самостоятельным игроком;

– в свою очередь, Коломойский, оспаривающий процедуру национализации банка и таким образом способный создать прецедент если не в целом по процедуре, то в её деталях (например, в вопросах компенсации акционерам), не перестаёт оставаться самостоятельным игроком;

– ситуативная коалиция при голосовании за законопроект (часть фракции "Слуга народа" + "Европейская солидарность" + "Голос" и ряд внефракционныз нардепов) сформировала в парламенте новообразование, которое частично меняет образ монопартии с "Слуги народа", на "Слугу управляющей компании";

– дальнейшее продвижение процесса голосования с тысячами поправок возможно до июня, так как первое и главное условие МВФ выполнено (закон о рынке земли принят в целом), а средства Украине необходимы во второй половине 2020 г.;

– голосование за законопроект – это не более чем сигнал для международных финансовых институтов о политической стабильности в стране;

– дальнейшие политические процессы в Украине, скорее всего, будут рассматриваться в ходе переговоров, без учета конкретного голосования (за "антиколомойский закон"), но с учетом конкретных предложений и пожеланий от представителей голосовавших фракций в привязке к локациям и в разрезе перспектив.

"Слабость судебной ветки власти"

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала уверен: "В ситуации с "антиколомойским законом" нужно идти на компромиссы, ради возможности получить транши, которые может дать нам МВФ, а после него – и другие финансовые институции".

Много вопросов есть касательно возможного (после принятия закона в таком виде) расширения прав Национального банка Украины (НБУ), который фактически может стать отдельной ветвью власти, отмечает Виталий Бала. В частности, что регулятор сможет вывести с рынка любой банк, а суд не сможет восстановить права собственников, даже если действия чиновников будут признаны незаконными. По мнению экспертов, таким образом могут "убирать" с финансового рынка конкурентов с помощью взяток. Есть и ряд других спорных моментов, в том числе касающихся выплат компенсаций собственникам выведенного с рынка банка, прав физлиц-клиентов незаконно выведенного с рынка банка.

"А потому важно, чтобы эксперты определенными правками сняли спорные моменты и прояснили ряд вопросов, ликвидировав потенциальные угрозы для банков и их клиентов, – считает политолог. – Ситуация с "антиколомойским законом" в очередной раз подняла и вопрос о слабости нашей судебной ветви власти. Ведь в середине страны отдельные судебные решения принимаются в пользу бывших владельцев "ПриватБанка", тогда как за пределами Украины – наоборот. Так что нам следует всё же провести реальную, а не декоративную судебную реформу".

Что касается рассмотрения "антиколомойского закона", то Виталий Бала предполагает, что правки будут рассматривать по ускоренной процедуре, как это было с "земельным законом".

"Вопрос в том, – отмечает эксперт, – насколько будут готовы те политические силы, которые поддержали "банковский закон" в первом чтении, сделать это во втором и в целом. Как только эти моменты "утрясут", соберут внеочередную сессию".

"Коломойский не сдастся без боя"

По мнению аналитика, кандидата экономических наук Владимира Коваля, "антиколомойский закон" ждет тяжелый путь в Раде.

"Главный кукловод отечественного политикума задействовал все инструменты противодействия. 5 тысяч поправок – это не шутка. Маски сорваны. Кланы обозначены. Слуги народа, очевидно, разделятся окончательно. Игорь Валериевич без боя не сдастся. "ПриватБанк" – это его "золотая фишка". И тут он за ценой не постоит, – уверен аналитик. – Стоит заметить, мы наблюдаем только первый акт трагикомедии. Будут еще проплаченные митинги, после снятия карантина. Будут суды… Словом, будет задействован весь легальный и полулегальный механизм сопротивления. Тут торг и компромиссы не пройдут".

По другую сторону баррикад – Зеленский, который, судя по всему, занял принципиальную позицию.

"Оно и понятно, – отмечает Владимир Коваль. – Без этого закона не видать нам новой программы кредитования от МВФ, как собственных ушей. А страна, на секундочку, на карантине, провал выполнения бюджета – катастрофический. И что прикажите делать, когда не киношные, а реальные судьбы людей на кону? Нет у Зеленского другого выбора, кроме как окончательно "побить посуду" с добрейшим души человеком г-ном Коломойским… Много, слишком много сваливается на неопытного политика одновременно. Война, карантин, непрофессионализм и откровенное жульничество соратников, и теперь открытый конфликт с непотопляемым Коломойским. Если бы мы были не заложниками ситуации, можно было бы набрать попкорна и наблюдать за развитием ситуации. Но, увы, мы все в одной лодке. Будем надеяться, что команда Зеленского продавит "антиколомойский закон" с той же методичностью и откровенным пофигизмом, что и закон о рынке земли".

Как сообщал портал "Комментарии", на третьем за день внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты Украины приняли в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект, который предусматривает невозможность возврата национализированных банков бывшим владельцам.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!