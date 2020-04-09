Рестарт экономики: чем будет заниматься Совет по вопросам экономического развития

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что новый Совет по вопросам экономического развития будет работать под его председательством и разрабатывать программу рестарта экономики страны в это непростое кризисное время. Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения об этом Совете, а также назвали механизмы, с помощью которых можно устроить тот самый рестарт.

"Члены совета скорее теоретики"

Международный эксперт, экономист в Экономическом дискуссионном клубе (ЭДК) Игорь Гарбарук отмечает потенциальную проблематику как в вопросе подхода при формировании состава Совета, так и в том, что этот орган создан при правительстве, а не при Офисе президента (ОП).

"Известно, что в Совет вошли уважаемые в стране экономисты. Это советник президента Украины Олег Устенко, ученый-экономист Александр Пасхавер, старший научный сотрудник Атлантического совета США Андерс Аслунд, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило, преподаватель экономики и финансов Киево-Могилянской бизнес-школы Евгений Пенцак, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, директор Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины Валерий Геец, директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАУ Элла Либанова. В основном члены Совета – скорее теоретики. Да, очень хорошие экономисты. Но, при этом, в большей степени известные ученые и аналитики. Тогда как в такого рода структуре специалистов, обеспечивающих теоретическую платформу, должно быть в пределах 30%, не более. Остальные же должны быть практиками с соответствующим опытом работы по своему направлению, – уверен Игорь Гарбарук. – Людьми, которые знают и понимают, как те или иные решения внедрять. Это должны быть профессионалы с большим опытом работы в реальном секторе экономики (бизнесе), в государственных структурах, а также в экспертной среде. Нужны узнаваемые в обществе эксперты, мнение которых будет приниматься на уровне общества и мнению которых доверяют".

К тому же, считает экономист, важно, чтобы подобный Совет функционировал не при Кабмине, а при Офисе президента (ОП).

"Именно такую модель подобного рода органа я отстаиваю. Создание Совета при правительстве – это скорее имитация взаимодействия с экспертным обществом, – говорит Гарбарук. – Это скорее "дополнение" к структуре самого Кабмина когда будут формироваться предложения, а не конкретные решения обязательные к выполнению всей структурой исполнительной власти. Работа Совета экономических реформ должна осуществляться при ОП и обеспечивать возможность формирования им стратегических инициатив на уровне государства и стратегию социально-экономического развития Украины в целом".

"Институт советников при премьере"

Именно президент, подчеркивает эксперт, на сегодняшний день – ключевой инициатор наиболее значимых преобразований. Но физически на формирование такого уровня соответствующе подготовленных идей ему не хватает ни сил, ни времени.

"Если бы такой Совет существовал при его Офисе, Зеленский мог бы формировать вместе с ним предложения, важные для экономики страны, – поясняет Гарбарук. – А затем направлять их в Кабмин в качестве подготовленных инициатив – обязательных правительством к исполнению. Контроль реализации их осуществлял бы также этот Совет. Понимаете? Это уже принципиально другая и значительно более качественная коммуникация. Такой Совет должен генерировать альтернативные решения реанимирования нашей экономики, а не просто стать органом "одобрямса", фактически – дополнительным безоплатным придатком в структуре правительства. То же, что предлагается сейчас, – это скорее институт советников при премьере. И это, с моей точки зрения, может не дать прорывного толчка, который нам так сейчас необходим".

Эксперт подчеркивает, что подобная по сути структура существовала при Администрации президента Украины до 2013 года.

"Был Координационный совет реформ. Плохо или хорошо работал – другой вопрос. Но модель взаимоотношений была правильной, – отмечает Гарбарук. – Президент должен всегда иметь возможность получить альтернативное мнение по каждому вопросу, касающемуся экономического развития страны. А не просто принимать на веру всё, что предложит Кабмин. Чтобы не было ситуации подобной той, что мы слышали на "пленках Гончарука". Помните, как там обсуждали – как придумать обоснование определенной ситуации в экономике, чтобы вложить ту или иную идею в голову президенту? Уверен – рядом с главой государства должна быть группа аналитиков и профильных экспертов, которые могли бы оценить то, что ему приносят министры. И еще раз отмечу – это должны быть люди из реального сектора экономики, желательно также с опытом работы на госслужбе и являющиеся признанными экспертами в своей области".

Дополнительно "экспертные советы" для формирования альтернативной позиции по важным вопросам стоило бы создать и при каждом министерстве, считает представитель ЭДК.

"Не общественные советы, а именно – экспертные, – уточняет Гарбарук. – Которые не соглашаются со всем, что предложат наши чиновники, а формируют видение, исходя их реальной обстановки, понимания основных рисков и перспектив. Кстати, такие структуры помогли бы и президенту, и премьеру с формированием кадрового резерва для занятия ответственных должностей в будущем".

Что касается инструмента для рестарта экономики, то таковым, по мнению Игоря Гарбарука, должен стать ключевой акцент в работе на развитие именно национального бизнеса и стимулирование потребления товаров внутри страны. Причем товаров, произведенных именно украинскими производителями.

"Не надеется на то, что к нам зайдут мифические иностранные инвестиции – и это нас спасет. Нам необходимо развитие национальной экономки вместе с национальным инвестором, который не будет выводить затем заработанные деньги из страны. С национальным бизнесом, который, повышая собственную эффективность и производя всё больше качественных продуктов, будет с каждым годом увеличивать налоговые поступления в бюджет Украины", – подчеркивает эксперт.

"Избавиться от импортозависимости"

Любое экспертное сообщество, если это практики, если это люди, понимающие, как работает экономика, если они (это важно!) готовы взять на себя ответственность – это хорошо, уверен глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

"Сейчас время, когда нет смысла собираться, чтобы "просто поговорить". Нужно создавать реальные программы, реальные механизмы того самого рестарта экономики. И брать за них ответственность, – уверен эксперт. – Просто "ученый совет" – это лучше, чем ноль. Но хуже, чем действующая рабочая программа, созданная практиками. Премьеру нужно говорить, что вот люди, вот их спецификация, вот такие результаты они получили на таких-то участках. И я как премьер за работу такого Совета беру на себя ответственность – политическую. Если то, что мы здесь наимплементировали не будет жизнеспособно, я ухожу в отставку. Это будет правильно. Создаст понимание, что все участники процесса осознают степень риска".

Механизм же для рестарта, по мнению Руслана Соболя, только одни.

"Экономика так устроена, что она может генерировать только через производство, – поясняет эксперт. – Мы – импортозависимая страна. И нам нужно избавляться от этого статуса. Следует закрыть внутреннюю потребность рынка продуктами с надписью "Сделано в Украине". Это сформирует нам рабочие места, которые мы точно сейчас получим на рынке труда. В том числе – в связи с массовым возвращением трудовых мигрантов. Внутренне производство во всех его аспектах – этот тот самый двигатель, который способен двигать нашу экономику вперед".

"Проблема в ограниченных возможностях"

Председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций, доктор экономических наук Игорь Бураковский подчеркивает: "Проблема в том, что мы сегодня не знаем истинных масштабов потерь, их структуры: кто пострадал больше, а кто меньше. Плюс – мы не знаем, когда реально закончится пандемия.

По мнению эксперта, набор инструментов восстановления экономической активности традиционен:

– государственные расходы для поддержки экономики и отдельных секторов,

– снижение налогов, упрощение бизнес-процедур,

– льготные ставки аренды бизнесом государственных помещений.

"Перечень можно продолжить. Ключевая проблема – это наши ограниченные финансовые и институциональные возможности", – резюмирует Игорь Бураковский.

Как сообщал портал "Комментарии", развивающимся странам потребуется пакет мер поддержки в размере 2,5 трлн долл. в 2020 году для преодоления экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

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