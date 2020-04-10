Укрпочта купила 500 автомобилей для передвижных отделений: когда и куда поедут почтальоны

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Генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский сегодня, 10 апреля, подписал договор с компанией "Укрлад" и банком ПУМБ на покупку 500 автомобилей, которые должны обеспечить работу передвижных отделений почты. Об этом на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Отмечается, что "Укрпочта" получит автомобили Fiat Doblo Maxi, которые будут специально оборудованы для компании. Договор о покупке предполагает трехлетнее техническое обслуживание с почти 20% скидкой на базовую модель по сравнению с розничной ценой. Общая стоимость авто для "Укрпочты" составила 8,5 млн евро. Приобрели авто в кредит на 3 года, под 6% годовых в евро.
Передвижные отделения "Укрпочты" должны появиться в пяти областях до конца нынешнего года. В частности, первые 100 авто до конца лета должны начать работу в Киевской области.
Ранее "Комментарии" писали, что "Укрпочта" объявила о введении новой услуги, позволяющей получать уже освященные пасхальные куличи без похода в церковь. Так, по словам украинского гаранта Владимира Зеленского, новая услуга позволит защитить прихожан, которые традиционно посещают церковную службу на Пасху, в условиях вспышки пандемии COVID-19. По данным правительства, до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и лишь 3%, невзирая на эпидемиологическую опасность, намерены посетить церковь.
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