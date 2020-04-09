"Безопасная Пасха": "Укрпошта" запустила услугу по доставке освященных куличей

НО "Укрпошта" объявил о введении новой услуги, позволяющей получать уже освященные пасхальные куличи без похода в церковь. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, по словам украинского гаранта Владимира Зеленского, новая услуга позволит защитить прихожан, которые традиционно посещают церковную службу на Пасху, в условиях вспышки пандемии COVID-19. По данным правительства, до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и лишь 3%, невзирая на эпидемиологическую опасность, намерены посетить церковь.

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан сознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - заметил глава государства.

Именно поэтому все желающие следовать мерам безопасности для себя и ближних, могут до 12 апреля включительно заказать пасхальный кулич на официальном сайте "Укрпошты" или позвонив на бесплатную "горячую" линию компании 0 800 300 545. Доставка осуществляется почтальоном по месту проживания до 18 апреля 15:00.

При этом операторы отмечают, что паски уже освящены и герметично упакованы, что гарантирует безопасность от вирусов и инфекций. Также освященные паски уже есть в наличии в каждом отделении "Укрпошты".

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, уже получено несколько сотен заказов, и постоянно поступают новые.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что национальный карантин не помешал обычному режиму работы "Укрпошты".

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