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Мне бы в небо: "Украэрорух" подсчитал воздушный трафик

В "Украэрорухе" отмечают существенное сокращение полетов

сегодня, 13:39
Автор:

• Сергей Медведев

Мне бы в небо: "Украэрорух" подсчитал воздушный трафик

Активность воздушных судов в небе Украины упала на 96%. Такие данные за последнюю неделю марта приводит пресс-служба Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины "Украэрорух".

 "Количество полетов в воздушном пространстве Украины за третью неделю марта снизилось на 86,2%, за последнюю неделю - на 96,2%", - сообщили в "Украэрорухе".

Такое снижение интенсивности полетов связано с тем, что из-за угрозы распространения коронавируса пункты пропуска через границу Украины закрыли. Всего же за март предприятие обслужило 13 тыс. 323 полета. В целом, объем падения воздушного трафика составил 37,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщал портал "Комментарии", Италия разрешила авиаперелеты в Украину.


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Источник: https://www.unian.net/economics/transport/10956419-za-poslednyuyu-nedelyu-marta-kolichestvo-poletov-v-ukrainskom-nebe-umenshilos-na-96.html
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