Мне бы в небо: "Украэрорух" подсчитал воздушный трафик

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6748.15
ETH/USD
154.55
LTC/USD
40.62
USD/UAH
27.30
EUR/UAH
29.80
RUB/UAH
0.37
Активность воздушных судов в небе Украины упала на 96%. Такие данные за последнюю неделю марта приводит пресс-служба Государственного предприятия по обслуживанию воздушного движения Украины "Украэрорух".
"Количество полетов в воздушном пространстве Украины за третью неделю марта снизилось на 86,2%, за последнюю неделю - на 96,2%", - сообщили в "Украэрорухе".
Такое снижение интенсивности полетов связано с тем, что из-за угрозы распространения коронавируса пункты пропуска через границу Украины закрыли. Всего же за март предприятие обслужило 13 тыс. 323 полета. В целом, объем падения воздушного трафика составил 37,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщал портал "Комментарии", Италия разрешила авиаперелеты в Украину.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости