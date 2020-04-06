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Италия разрешила авиаперелеты в Украину

Разрешение на перелеты выдали лоукостеру Ryanair

6 апреля 2020, 12:15 1783
Автор:

• Сергей Медведев

Италия разрешила авиаперелеты в Украину

Ирландский бюджетный авиаперевозчик  Ryanair получил право на осуществление пассажирских рейсов из Италии в Украину. Соответствующее временное разрешение выдали авиационные власти Италии.

 Самолетам авиакомпании   разрешили летать в Киев из Бергамо, Болоньи, Рима, Катании; в Одессу и Львов - из Рима, Бергамо и Болоньи; а также в Харьков - из Бергамо. Разрешение будет действовать до 13 июля текущего года. Впрочем, из-за пандемии коронавируса  Ryanair в апреле и мае совершать перелеты не будет. Большинство рейсов компании с 24 марта отменили. 

Как ранее сообщал портал "Комментарии", ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, сократит программу коротких перелетов - преимущественно из Италии и обратно - на 25%.


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Источник: https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/04/6/658990/
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