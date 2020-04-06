Италия разрешила авиаперелеты в Украину

Ирландский бюджетный авиаперевозчик Ryanair получил право на осуществление пассажирских рейсов из Италии в Украину. Соответствующее временное разрешение выдали авиационные власти Италии.

Самолетам авиакомпании разрешили летать в Киев из Бергамо, Болоньи, Рима, Катании; в Одессу и Львов - из Рима, Бергамо и Болоньи; а также в Харьков - из Бергамо. Разрешение будет действовать до 13 июля текущего года. Впрочем, из-за пандемии коронавируса Ryanair в апреле и мае совершать перелеты не будет. Большинство рейсов компании с 24 марта отменили.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, сократит программу коротких перелетов - преимущественно из Италии и обратно - на 25%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!