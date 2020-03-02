"Коронавирус в Италии": Ryanair сократил четверть запланированных рейсов оттуда и туда

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, сократит программу коротких перелетов - преимущественно из Италии и обратно - на 25%. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на пресс-службу авиакомпании.

В компании отмечают существенное сокращение количества бронирований на конец марта - начало апреля в связи с распространением коронавируса Covid-19.

Кроме того, Ryanair столкнулась с ростом количества пассажиров, забронировавших билеты, но не явились на рейсы, особенно в Италии и из нее.

Также авиакомпания не ожидает, что сокращение количества рейсов будет иметь существенное влияние на ее показатели текущего финансового года, который завершается в марте. В то же время пока сложно делать выводы о том, как по итогам отразится распространение вируса Covid-19 на чистом доходе компании.

"Ryanair в дальнейшем будет внимательно отслеживать бронирование и адаптировать расписание полетов в соответствии с дальнейшим развитием ситуации. Компания тесно сотрудничает с властями государств и выполняет все рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) для обеспечения здоровья и благополучия наших клиентов", - отмечает пресс-служба компании.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что паника среди итальянцев из-за корнавируса достигла апогея, когда на сайте модного дома Fendi раскупили все имиджевые маски их шелка, которые неспособны выполнять функцию респираторов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!