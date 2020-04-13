"Больше половины заробитчан в Польше хотят остаться там навсегда", - соцопрос

По данным социологического анализа, собранных из звонков и обращений в рамках программы соцпомощи украинцам "Мы вместе", 33% граждан, которые вернулись из Польши, где зарабатывали деньги, хотят вернуться назад после завершения карантина, а 51% тех, кто продолжил оставаться заграницей на заработках, надеются, что возвращаться в Украину им не придется. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

"51% украинцев хочет остаться и продолжать работу в Польше. Их волнуют вопросы, как продлить разрешения на работу или легальное пребывание, срок действия которых закончился во время карантина. А те, кто уехал в Украину, интересуются возможностью вернуться в Польшу сейчас или после окончания карантина - это 33% позвонивших", - заключают в докладе.

Отметим, что программа "Мы вместе" - инициатива международной компании по трудоустройству Gremi Personal, запущенная для украинцев на территории Украины и Польши.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал в цифрах об уровне безработицы в Украине, которого она достигла в период карантина и мирового экономического кризиса.

Сокращение темпов роста валового продукта (ВВП) на 2% приводит к росту безработицы в среднем на 1%. И если ВВП Украины сократится в 2020 году, к примеру, на 5%, то уровень безработицы может вырасти на 2-2,5% от экономически активного населения. То есть, мы утратим еще примерно 400-500 тысяч уже созданных рабочих мест.



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