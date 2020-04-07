Безработица в Украине: названы шокирующие цифры

Уровень безработицы в Украине и до накативших новых бед – коронавирусной пандемии и экономических кризисов – был одним из самых высоких в Европе. Согласно данным Госкомстата, на конец года он составлял 8,7% зарегистрированных безработных (1,6 миллиона человек). Для сравнения: в Чехии – 2,1%, в Германии – 3,1%. Об этом говорится в интервью "Комментариев".

Наша страна занимала к началу текущего года одно из последних мест по уровню занятости (52,7%). Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составляло на конец прошлого года 16,4 млн человек.

В связи с новыми вызовами, новое уже украинское правительство обновило макроэкономический прогноз при разработке изменений в госбюджет (их намерены принять на будущей неделе). Согласно ему, уровень безработицы вырастет на 1,3% до 9,4%. Но это – если ситуация не ухудшится. Между тем, пик пандемии для Украины еще впереди. И как дело обернется, спрогнозировать крайне сложно.

Сокращение темпов роста валового продукта (ВВП) на 2% приводит к росту безработицы в среднем на 1%. И если ВВП Украины сократится в 2020 году, к примеру, на 5%, то уровень безработицы может вырасти на 2-2,5% от экономически активного населения. То есть, мы утратим еще примерно 400-500 тысяч уже созданных рабочих мест.

Результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 25-30 марта, свидетельствуют, что лишь 35% украинцев продолжают сейчас работать в обычном режиме.

Остальные перешли в дистанционный режим, находятся в отпуске по собственному желанию либо потеряли работу.

В то же время, в Торгово-промышленной палате Украины предупредили: первые две недели карантина оставили без работы от 500 до 700 тысяч украинцев. А вскоре счет пойдет на миллионы, ведь у большинства предприятий малого и среднего бизнеса (МиС) запас прочности – до середины апреля. Между тем, карантин у нас до 24-го и может быть продлен и на более долгий срок – в зависимости от ситуации с распространением коронавируса. Таким образом, отмечает президент ТППУ Геннадий Чижиков, вскоре мы получим количество незанятых на уровне 2-2,2 млн человек.

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко признался изданию "Комментарии", что сегодня для себя он определяет точку невозврата, которая разделяет оптимистический сценарий и пессимистический. И проходит эта линия в середине мая.

"Напомню, ранее в Украине довольно обширно праздновали майские праздники вплоть до Дня Победы, что притупляло деловую активность на этот период. Даже если карантин прекратится 24 апреля, запустить экономику по щелчку пальцев не выйдет, – подчеркивает Игорь Чаленко. – Уже сегодня очевидно, что потеряли работу около миллиона граждан (о чём свидетельствует социология). Часть из них работали в теневой части экономики, соответственно, их не учитывает Госстат. И этот миллион прибавится к 1,5 млн безработных в Украине, вычисленных по методологии Международной организации труда (МОТ), то есть прирост уже составляет 65%. Прибавьте к этому числу сотни тысяч заробитчан, которые вернулись в последние дни".

В тоже время, отмечает эксперт, в службе занятости на учете официально стоят около 330 тысяч украинцев, которым предлагают не более 100 тысяч вакансий. Следовательно, государственная машина просто не готова предложить безработным достаточное количество рабочих мест.

Ранее "Комментарии" сообщили, как может развиться безработица в Украине на фоне новых вызовов: прогнозы, сценарии и необходимые меры спасения.

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