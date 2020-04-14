Историческая сделка по сокращению добычи нефти не принесла ожидаемых результатов на мировых рынках

После нескольких дней обсуждений ОПЕК и другие страны во главе с Россией выработали соглашение о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне, что составляет почти 10% мировых поставок. Об этом пишет Reuters.



Другие крупные производители, такие как США и Канада, также взяли на себя косвенные обязательства по сокращению производства, разыгрывая прогнозы резкого снижения производства в ближайшие месяцы из-за свободного падения цен.

Однако нефтяной рынок едва пожал плечами: нефть марки Brent в понедельник подорожала на 1,5%, в то время как американская нефть WTI завершила день снижением. Этот шаг подчеркивает то – что уже понимают как инвесторы, так и производители, – что монументальная сделка по сокращению предложения на рынке нефти могла быть достигнута только на первых этапах переговоров.

Министр энергетики Саудовской Аравии преуменьшил движение цен на нефть в понедельник, заявив, что ожидание сокращения добычи стало причиной ралли цен на нефть перед встречей. С момента падения ниже 22 долл. за баррель две недели назад, Brent отскочила примерно на 48%.

Министр добавил в понедельник, что эффективное глобальное сокращение поставок нефти составит около 19,5 млн баррелей в день, принимая во внимание соглашение о сокращении, согласованное ОПЕК+, обязательства других стран G20 и закупки нефти в резервы. Он сказал, что страны G20 обязались сократить около 3,7 млн баррелей в сутки и что закупки стратегических запасов достигнут примерно 200 млн баррелей в ближайшие пару месяцев,

Как Brent, так и WTI потеряли более половины своей стоимости в этом году.

Сокращение ОПЕК+ может быть более чем в четыре раза глубже, чем предыдущий рекорд, установленный в 2008 году, и общее предложение нефти может снизиться вдвое по сравнению с другими мерами. Тем не менее, сокращение остается незначительным из-за падения спроса, который, по прогнозам некоторых экспертов, составит до 30 миллионов баррелей в сутки в апреле.

Крупные производители нефти, такие как Канада, Норвегия и США, пока еще не взяли на себя публичных обязательств по фиксированным квотам. Тем не менее, добыча сланцевого газа в США, которая составляет около 75% от общей добычи сырой нефти в США, как ожидается, упадет почти на 400 тыс. баррелей в сутки к маю, сообщило Министерство энергетики США в понедельник.

Ранее "Комментарии" писали, что после недельного марафона двусторонних переговоров и четырехдневных видеоконференций с министрами экономики со всего мира, включая альянс ОПЕК+ и Большую двадцатку, наконец удалось достичь соглашения о преодолении последствий глобальной пандемии для спроса на нефть.

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