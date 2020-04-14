Язык

Українська

Русский

Coinspot 14.04.2020

BTC/USD

6863.49

ETH/USD

157.43

LTC/USD

41.40

НБУ 14.04.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

29.80

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Историческая сделка по сокращению добычи нефти не принесла ожидаемых результатов на мировых рынках
НОВОСТИ Все новости

Историческая сделка по сокращению добычи нефти не принесла ожидаемых результатов на мировых рынках

Минимальное влияние сделки по рекордному сокращению добычи на цены на нефть показало, что производителям придется потрудиться, чтобы восстановить рыночный баланс, поскольку коронавирус заметно снижает спрос и провоцирует рекордный рост запасов

сегодня, 05:45
Автор:

• Татьяна Веремеева

Историческая сделка по сокращению добычи нефти не принесла ожидаемых результатов на мировых рынках

После нескольких дней обсуждений ОПЕК и другие страны во главе с Россией выработали соглашение о сокращении добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне, что составляет почти 10% мировых поставок. Об этом пишет Reuters.

Другие крупные производители, такие как США и Канада, также взяли на себя косвенные обязательства по сокращению производства, разыгрывая прогнозы резкого снижения производства в ближайшие месяцы из-за свободного падения цен.

Однако нефтяной рынок едва пожал плечами: нефть марки Brent в понедельник подорожала на 1,5%, в то время как американская нефть WTI завершила день снижением. Этот шаг подчеркивает то – что уже понимают как инвесторы, так и производители, – что монументальная сделка по сокращению предложения на рынке нефти могла быть достигнута только на первых этапах переговоров.

Министр энергетики Саудовской Аравии преуменьшил движение цен на нефть в понедельник, заявив, что ожидание сокращения добычи стало причиной ралли цен на нефть перед встречей. С момента падения ниже 22 долл. за баррель две недели назад, Brent отскочила примерно на 48%.

Министр добавил в понедельник, что эффективное глобальное сокращение поставок нефти составит около 19,5 млн баррелей в день, принимая во внимание соглашение о сокращении, согласованное ОПЕК+, обязательства других стран G20 и закупки нефти в резервы. Он сказал, что страны G20 обязались сократить около 3,7 млн баррелей в сутки и что закупки стратегических запасов достигнут примерно 200 млн баррелей в ближайшие пару месяцев,

Как Brent, так и WTI потеряли более половины своей стоимости в этом году.

Сокращение ОПЕК+ может быть более чем в четыре раза глубже, чем предыдущий рекорд, установленный в 2008 году, и общее предложение нефти может снизиться вдвое по сравнению с другими мерами. Тем не менее, сокращение остается незначительным из-за падения спроса, который, по прогнозам некоторых экспертов, составит до 30 миллионов баррелей в сутки в апреле.

Крупные производители нефти, такие как Канада, Норвегия и США, пока еще не взяли на себя публичных обязательств по фиксированным квотам. Тем не менее, добыча сланцевого газа в США, которая составляет около 75% от общей добычи сырой нефти в США, как ожидается, упадет почти на 400 тыс. баррелей в сутки к маю, сообщило Министерство энергетики США в понедельник.

Ранее "Комментарии" писали, что после недельного марафона двусторонних переговоров и четырехдневных видеоконференций с министрами экономики со всего мира, включая альянс ОПЕК+ и Большую двадцатку, наконец удалось достичь соглашения о преодолении последствий глобальной пандемии для спроса на нефть.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uk.reuters.com/article/uk-global-oil-opec/record-oil-output-cuts-fail-to-make-waves-in-coronavirus-hit-market-idUKKCN21V09M?il=0
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...