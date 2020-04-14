МВФ спишет долги беднейшим странам

Международный валютный фонд объявил о частичной амнистии по долгам для 25 беднейших стран. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Я рада сообщить, что наш Исполнительный совет одобрил немедленное облегчение задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках обновленного Фонда сдерживания и облегчения бремени катастроф (CCRT), как часть мер Фонда, направленных на преодоление последствий пандемии COVID-19", сказала глава МВФ.

Отмечается, что облегчить кредитные обязательства собираются через предоставление грантов на погашение задолженностей. Проект рассчитан на 6 месяцев. Размер выделяемых Фондом субсидий составит около 500 млн долларов.

Всего в дотационный список попали более 20 стран. Помощь получат такие государства, как Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, ДРК, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик. Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Таджикистан, Того и Йемен.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее в МВФ за помощью обратилось рекордное количество стран.

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