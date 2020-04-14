В Украине открыли информацию об участниках и победителях торгов арестованным имуществом

Система электронных торгов арестованным имуществом OpenMarket – СЕТАМ открыла доступ к данным об участниках и победителях торгов арестованным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиций Украины на своей странице в Facebook.



Отмечается, что информация обо всех участниках аукциона, которые зарегистрировались на аукцион и подали заявку станет открытой сразу после того, как победитель рассчитается за лот и статус торгов изменится на "торги состоялись". В частности, после окончания аукциона в открытом доступе будет опубликована фамилия, имя, отчество победителя торгов или название юридического лица, в случае, если победителем будет являться юридическое лицо.

В случае, если торги пройдут две уценки, а третьи торги будут иметь статус "торги не состоялись", будет открыта информация обо всех участниках аукциона, которые зарегистрировались и подали заявку.

Ранее "Комментарии" писали, что Международный валютный фонд объявил о частичной амнистии по долгам для 25 беднейших стран. Отмечается, что облегчить кредитные обязательства собираются через предоставление грантов на погашение задолженностей. Проект рассчитан на 6 месяцев. Размер выделяемых Фондом субсидий составит около 500 млн долларов.

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