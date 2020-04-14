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Большинство украинцев считают, что стали беднее за последнее полугодие

Люди пожилого возраста настроены более пессимистично, чем молодежь

сегодня, 14:00
Автор:

• Татьяна Веремеева

Большинство украинцев считают, что стали беднее за последнее полугодие

Более 50% украинцев отмечают, что их экономическое положение стало хуже в течение последних 6 месяцев. В то же время, 61% жителей нашей страны отмечают, что экономическое положение их семей ухудшилось за последний месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-12 апреля.

Так, 51% участников опроса отметили, что экономическое положение их семей за последние 6 месяцев ухудшилось, еще 42% заявили, что ничего не изменилось и только 6% респондентов отметили улучшение своего финансового положения.

В то же время, 61% опрошенных считают, что в течение последнего месяца экономическое положение их семей стало хуже, для 35% респондентов ничего за этот период не изменилось и 3% заметили улучшение.

Если говорить о перспективах, то 68% опрошенных украинцев полагают, что в ближайшие полгода экономическое положение в стране станет хуже, 13% участников опроса считают, что ничего не изменится, и только 9% – настроены оптимистично и ожидают изменений в лучшую сторону.

Отметим, что в опросе участвовали 2000 человек возрастом от 18 лет, кроме жителей оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрос проводился в телефонном режиме.

Напомним, 13 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады 249 нардепов поддержали законопроект № 3279-д о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год. Эксперты оценили для издания "Комментарии" результаты голосования и перспективы выживания с таким главным финансовыми документом.


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