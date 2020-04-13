Изменения в госбюджет-2020: что будет с экономикой Украины в нынешнем году









Сегодня, 13 апреля, на внеочередном заседании Верховной Рады (ВР), 249 нардепов поддержали законопроект № 3279-д о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год.

Согласно изменениям, доходы госбюджета сократились с 1,096 трлн гривень до 975,8 млрд гривень (изначально Кабмин предлагал 972,6 млрд гривень), а расходы увеличились с 1,184 трлн гривень до 1,266 трлн гривень (против 1,263 трлн гривень в первоначальном варианте, который нардепы "завалили" 30 марта). Предельный дефицит главного финансового документа страны увеличен с 96,3 млрд до рекордных 298,4 млрд гривень.

Эксперты оценили для издания "Комментарии" результаты голосования и перспективы выживания с таким главным финансовыми документом.

Изменения в госбюджет-2020: к голосованию осталось много вопросов

Политический эксперт Руслан Бизяев называет принятие правок в бюджет "возрождением" премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"До последнего момента принятие секвестированного бюджета было под большим вопросом. Что и показало голосование в Раде. Фракции "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность", ОПЗЖ раскритиковали предлагаемые изменения и не поддержали их, – отмечает Бизяев. – Получается, что монобольшинству не удалось договориться ни с кем из "ситуативной оппозиции". Сами же представители фракции "Слуга народа" из имеющихся в их распоряжении 254 голосов "нашкребли" лишь 226. То есть, минимально необходимое количество для принятия законопроекта. Если бы не пособили представители депутатских групп "За майбутнє" (5), "Довіра" (15) и трое внефракционных, могли бы быть вопросы касательно такого голосования "на грани". Впрочем, вопросы и так остались. И немало".

По мнению политэксперта, мы увидели секвестр, в котором кто-то сумел отстоять удобные себе моменты, кто-то – нет. И недовольных, считает Бизяев, будет еще больше, когда начнут вникать в суть того, что напринимали.

"Чего стоит фонд на борьбу с Covid-19 уменьшенный с первоначальных 97,06 млрд до 64,7 млрд гривен. Этого абсолютно не хватит для того, чтобы хотя бы минимально противостоять вызовам, – уверен эксперт. – Не говоря уж о том, что резкой возросший дефицит планируют покрывать за счет заимствований (разрешенный лимит госдолга увеличится с 2,045 трлн грн до 2,387 трлн грн), что резко уменьшили финансирования местных бюджетов (на 9-10 млрд грн) и субсидий (более чем на 8 млрд грн). Это голосование напомнило мне те, которые проходили в последние пару лет правления Порошенко. Нужные законы тогда принимались, но в таком виде, что они вели к замораживанию той или иной ситуации, а вовсе не к ее решению".

Руслан Бизяев уверен, что бюджет будет пересмотрен еще не раз.

"Сегодня Шмыгаль сыграл, выражаясь футбольной терминологией, на грани офсайда. Но в следующий раз ему может так не повезти. Ведь кризис не закончится с окончанием карантином. И, судя по всему, летних каникул в политике у нас в этом году не будет", – прогнозирует эксперт.

Изменения в госбюджет-2020: стратегии по выходу из кризиса в документе нет

Сокращение бюджета прошли в формате "пожарной ситуации", считает политолог Петр Охотин.

"Примечательно, что пока не видно стратегии по выходу Украины из кризиса. Или даже обсуждение таковой, – отмечает эксперт. – Сокращены статьи по образованию, развитию регионов, на строительство аэропорта в Днепре. При этом финансирование МВД существенно возрастает. Вывод из таких решений неутешительный – Кабмин и президент действуют в режиме временной реакции на вызовы".

По мнению Охотина, депутаты, как показали голосования, не могут создать собственной альтернативы выхода страны из рецессии.

"Нас ждет суровое время дальнейшего падения экономики и переформатирование политической картины", – прогнозирует политолог.

Изменения в госбюджет-2020: документ остается проблемным

Политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко обращает внимание, что новый проект госбюджета и успешность его реализации полностью зависит от кредита МВФ, который всеми силами блокируется группой Коломойского в "Слуге народа".

"Потому это пока еще подвешенный в воздухе вопрос, – говорит эксперт о перекроенном главном финансовом документе страны. – Кроме того, планируемый секвестр бюджета должен был бы сделать дефицит меньшим (для чего, собственно, он и принимается). Однако в новом проекте дефицит увеличивается по сравнению с предыдущим. В нашей ситуации это может вести к росту инфляции".

В целом проект, по мнению Ярослава Божко, остается проблемным и не до конца реалистичным: "В конечном итоге, возможно, придется запустить печатный станок и неконтролируемую инфляцию".

Напомним, "Комментарии" писали, что на сайте парламента был опубликован законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2020 год. Согласно опубликованному на сайте парламента документу, Кабмин в 2020 году ожидает падения ВВП на 3,9%. При этом, в конце 2019 года правительство ожидало роста экономики нашей страны по итогам 2020 года на уровне 3,7%. Также в нынешнем году ожидается и рост уровня безработицы – до 9,4%, при том, что ранее этот показатель прогнозировали на уровне 8,1%. Также в Кабмине предполагают, что реальные заработные платы упадут на 0,3%. До кризиса планировалось, что экономика вырастет на 3,7%. В Кабмине прогнозируют курс гривни к доллару на год на уровне 29,5 грн за доллар, ранее ожидался курс на уровне 27 грн за доллар.

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