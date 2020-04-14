"Это неизбежно": МВФ подтверждает прогнозы о колоссальном падении мировой экономики

Международный валютный фонд подтверждает прогнозы экспертов, которые, в качестве экономических последствий пандемии COVID-19, прогнозируют кризис, превышающий уровень 2008-2009 годов. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западную прессу.

Так, по данным обзора МВФ, экономика в 2020 году упадет на 3,0%. В базовом сценарии, который предполагает, что пандемия коронавируса прекратится во второй половине текущего года и усилия по сдерживанию могут быть постепенно свернуты, в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,8% по мере нормализации экономической активности, чему будет способствовать политическая поддержка.

Отметим, что по сравнению с прогнозом, сделанным в январе 2020 года, ожидания на этот год значительно ухудшились. Тогда МВФ прогнозировал рост на 3,3% в 2020 году и на 3,4% в 2021 году.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что финансисты обозначили, что в результате мирового карантина, международная экономика утратит 5 трлн долларов США, что в совокупности составляет годовой бюджет Японии.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!