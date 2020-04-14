Как украинская экономика прошла первый месяц карантина – итоги Нацбанка

Первый месяц карантинных мероприятий, введенных для борьбы с коронавирусной пандемией, украинская экономика и банковская система прошли достаточно спокойно, сообщает пресс-центр Национального банка Украины. Обусловливают результат тем, что "готовили сани летом".

Во-первых, в НБУ отмечают доверие населения к банкам. Так, гривневые средства на счетах населения в банках увеличились на 11,6 млрд до 341,4 млрд грн с начала марта до 10 апреля. Тогда как в иностранной валюте средства населения сократились на 182 млн долларов до 9,8 млрд долларов.

Во-вторых, сообщается о достаточном запасе прочности банков. В частности ликвидность банков сейчас составляет более 200 млрд грн, еще свыше 30 млрд грн – в кассах банков. Зато валютная ликвидность составляет 7,9 млрд долларов, приблизительно такая же сумма была и месяц назад.

"Много это или мало? Абсолютно достаточно, чтобы без проблем справиться с повышенным спросом на снятие средств", - заверили в НБУ.

В-третьих, отмечают доступность всех финуслуг. Ведь 70-75% отделений банков и более 95% банкоматов продолжают работать в штатном режиме. Приостановили работу отделений, в которых нет посетителей, или тех, которые находятся в недоступных зданиях. При этом есть возможность обслуживания онлайн. Кроме того, отмечается, что банки продолжают кредитовать. Хоть и кредитование ожидаемо начало замедляться, в общем, оно растет темпами 27% в годовом измерении. Добавим, что ухудшение ожиданий бизнеса сказались на изменении валюты кредита. Поэтому чистые гривневые кредиты бизнесу выросли на 3,6% с начала года, объемы валютных кредитов – сокращаются. Отмечается, что банки заботятся о клиентах, объявляя налоговые каникулы.

Ожидаемо, сообщает Нацбанк, ухудшились настроения бизнеса.

"Предприниматели ожидают снижения продаж и производства. Больше всего от ситуации пострадал бизнес, предоставляющий услуги. Наименее пессимистичны – экспортеры. Дальнейшее развитие ситуации сильно зависит от темпов укрощение пандемии и продолжительности карантина", - говорится в сообщении регулятора.

К тому же, наблюдается напряженная ситуация на рынке труда, хотя и большинство предприятий старается сохранить сотрудников. Однако соотношение резюме к вакансиям растет во всех сферах, кроме торговли, медицины и сельского хозяйства.

Также в Нацбанке подчеркнули, что рост цен происходит постепенно - инфляция в марте оставалась низкой и составляла 2,3%. Кроме того, утих ажиотаж на валютном рынке. Так, Национальному банку даже удалось откупить с рынка более 0,5 млрд долларов с начала апреля после значительных интервенций по продаже валюты в марте. Напоследок в НБУ заверили, что международных резервов достаточно, чтобы не допустить раскачивания курса. В "копилке" сейчас более 25 млрд долларов, что почти столько же, как в начале года.

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