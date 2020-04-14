Эмиссия в Украине: насколько возможна и чем это может обернуться для экономики страны









Эксперты рассказали изданию "Комментарии", при каких условиях Нацбанк Украины в кризисный период может пойти на эмиссию, и стоит ли это делать.

Эмиссия в Украине: в НБУ против

Финансовый эксперт Павел Вернивский отмечает, что заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб уже выступил против эмиссии. То есть, Нацбанк свое слово сказал.

"При этом нужно понимать, что ничего плохого в эмиссии нет. Важно куда пойдут средства, – подчеркивает Павел Вернивский. – Эмиссия – это ведь не просто печатанье денег и раздача их на улице. Минфин выпускает облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), НБУ их выкупает, Кабмин получает определенные средства, которые направляются в бюджет. И важен не сам факт дачи таких денег правительству, а то, на какие цели их пустят. Я категорически против, чтобы они раздавались в виде прямой денежной помощи населению от государства. Ведь потом в любом случае эти деньги пойдут на покупку валюты или импорта, что ударит по нашему платежному балансу".

А именно проблемы с платежным балансом привели нас "в объятия" МВФ, поясняет финансовый эксперт.

"Фонд занимается помощью странам, которые испытывают проблемы с платежным балансом. А такие операции как эмиссия провоцируют это. Как и девальвацию, которая тянет за собой удорожания валютных внешних долгов (сейчас их у нас около 50 млрд), падение покупательной способности населения, – отмечает Павел Вернивски. – Так что главное – эффективно тратить средства. В нашем случае, создавать рабочие места при помощи того же госзаказа. Одной из причин успешного выхода Украины из кризиса 2008 года было создание инфраструктуры под Евро-2012. Тогда массово строились дороги, аэропорты, что обеспечивало занятость населения. Потому украинская экономика и восстановилась относительно быстро".

Эмиссия в Украине: опыт других стран

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков подчеркивает, что мировые лидеры могут себе позволить запустить "печатный станок".

"Например, в Штатах и Японии сделали это. И для них дополнительная эмиссия (выпуск новых денег) не опасна, ведь они печатают доллары и йены. Украина же, если запустит "печатный станок", то напечатает только гривни, которые будут обесцениваться, – поясняет глава ИНПОЛИТ. – В результате эмиссии курс доллара существенно взлетит. При этом власть потеряет баланс валюты на рынке. Больше всего это ударит по самым бедным украинцам. Мы реально можем столкнуться с ситуацией, когда утром хлеб стоит 10 грн, а вечером уже 30-40".

Но пока, считает Сергей Быков, говорить о "печатном станке" преждевременно.

"Правительство должно договориться с внешними кредиторами о каникулах для Украины на два-три года и растянуть долг на 20-30 лет. Тогда мы сможем использовать более 20 млрд долларов (которые должны отдать до конца 2020 года), чтобы поддержать экономику и спасти людей", – отмечает политконсультант.

Эмиссия в Украине: деньги нужно использовать по целевому назначению

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак уверен, что Украине нужно брать пример с многих стран в методах преодоления экономических последствий карантина и распространения коронавируса.

"А именно – НБУ должен обнулить учетную ставку. Максимум она должна быть 0,5%. А не 10%, как у нас, – отмечает эксперт. – Минфин должен выпустить ОВГЗ со ставкой, близкой к нулю, а НБУ должен их выкупить. Объем полученных средств должен соответствовать дефициту госбюджета".

Полученые средства (фактически – свеженапечатанные гривни) во избежание инфляции следует, по словам Андрея Новака, использовать исключительно целевыми образом.

"Минфин должен направить их тем предприятиям и бизнесам, которые наиболее пострадали из-за режима карантина, – поясняет экономист. – Это транспортная сфера, заведения общественного питания, туризм и так далее. Те малый и средний бизнесы, которые или закрылись, или частично сократили персонал, или отправили людей в неоплачиваемые отпуска. Деньги на их поддержку нужно выделять лишь при условии сохранения рабочих мест и оплачиваемого отпуска сотрудников на время карантина. Если сделать так, то получится эмиссия без инфляции. Это не раздача денег в руки. Ну и, конечно, следует поддержать малообеспеченных, выделив, как сделали почти все страны, определенную помощь".

По мнению Андрея Новака, нынешний кризисный момент дает шанс значительно снизить кредитные ставки в банках, дав доступ к ним реальному сектору экономики. Все это, уверен эксперт, даст максимально успешный – системный – эффект".

Ранее "Комментарии" писали, что более 50% украинцев отмечают, что их экономическое положение стало хуже в течение последних 6 месяцев. В то же время, 61% жителей нашей страны отмечают, что экономическое положение их семей ухудшилось за последний месяц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!