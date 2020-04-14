Эмиссия в Украине: насколько возможна и чем это может обернуться для экономики страны

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Эксперты рассказали изданию "Комментарии", при каких условиях Нацбанк Украины в кризисный период может пойти на эмиссию, и стоит ли это делать.
Финансовый эксперт Павел Вернивский отмечает, что заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб уже выступил против эмиссии. То есть, Нацбанк свое слово сказал.
"При этом нужно понимать, что ничего плохого в эмиссии нет. Важно куда пойдут средства, – подчеркивает Павел Вернивский. – Эмиссия – это ведь не просто печатанье денег и раздача их на улице. Минфин выпускает облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), НБУ их выкупает, Кабмин получает определенные средства, которые направляются в бюджет. И важен не сам факт дачи таких денег правительству, а то, на какие цели их пустят. Я категорически против, чтобы они раздавались в виде прямой денежной помощи населению от государства. Ведь потом в любом случае эти деньги пойдут на покупку валюты или импорта, что ударит по нашему платежному балансу".
А именно проблемы с платежным балансом привели нас "в объятия" МВФ, поясняет финансовый эксперт.
"Фонд занимается помощью странам, которые испытывают проблемы с платежным балансом. А такие операции как эмиссия провоцируют это. Как и девальвацию, которая тянет за собой удорожания валютных внешних долгов (сейчас их у нас около 50 млрд), падение покупательной способности населения, – отмечает Павел Вернивски. – Так что главное – эффективно тратить средства. В нашем случае, создавать рабочие места при помощи того же госзаказа. Одной из причин успешного выхода Украины из кризиса 2008 года было создание инфраструктуры под Евро-2012. Тогда массово строились дороги, аэропорты, что обеспечивало занятость населения. Потому украинская экономика и восстановилась относительно быстро".
Эмиссия в Украине: опыт других стран
Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков подчеркивает, что мировые лидеры могут себе позволить запустить "печатный станок".
"Например, в Штатах и Японии сделали это. И для них дополнительная эмиссия (выпуск новых денег) не опасна, ведь они печатают доллары и йены. Украина же, если запустит "печатный станок", то напечатает только гривни, которые будут обесцениваться, – поясняет глава ИНПОЛИТ. – В результате эмиссии курс доллара существенно взлетит. При этом власть потеряет баланс валюты на рынке. Больше всего это ударит по самым бедным украинцам. Мы реально можем столкнуться с ситуацией, когда утром хлеб стоит 10 грн, а вечером уже 30-40".
Но пока, считает Сергей Быков, говорить о "печатном станке" преждевременно.
"Правительство должно договориться с внешними кредиторами о каникулах для Украины на два-три года и растянуть долг на 20-30 лет. Тогда мы сможем использовать более 20 млрд долларов (которые должны отдать до конца 2020 года), чтобы поддержать экономику и спасти людей", – отмечает политконсультант.
Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак уверен, что Украине нужно брать пример с многих стран в методах преодоления экономических последствий карантина и распространения коронавируса.
"А именно – НБУ должен обнулить учетную ставку. Максимум она должна быть 0,5%. А не 10%, как у нас, – отмечает эксперт. – Минфин должен выпустить ОВГЗ со ставкой, близкой к нулю, а НБУ должен их выкупить. Объем полученных средств должен соответствовать дефициту госбюджета".
Полученые средства (фактически – свеженапечатанные гривни) во избежание инфляции следует, по словам Андрея Новака, использовать исключительно целевыми образом.
"Минфин должен направить их тем предприятиям и бизнесам, которые наиболее пострадали из-за режима карантина, – поясняет экономист. – Это транспортная сфера, заведения общественного питания, туризм и так далее. Те малый и средний бизнесы, которые или закрылись, или частично сократили персонал, или отправили людей в неоплачиваемые отпуска. Деньги на их поддержку нужно выделять лишь при условии сохранения рабочих мест и оплачиваемого отпуска сотрудников на время карантина. Если сделать так, то получится эмиссия без инфляции. Это не раздача денег в руки. Ну и, конечно, следует поддержать малообеспеченных, выделив, как сделали почти все страны, определенную помощь".
По мнению Андрея Новака, нынешний кризисный момент дает шанс значительно снизить кредитные ставки в банках, дав доступ к ним реальному сектору экономики. Все это, уверен эксперт, даст максимально успешный – системный – эффект".
Ранее "Комментарии" писали, что более 50% украинцев отмечают, что их экономическое положение стало хуже в течение последних 6 месяцев. В то же время, 61% жителей нашей страны отмечают, что экономическое положение их семей ухудшилось за последний месяц.
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