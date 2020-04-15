Мировая экономика оказалась на грани самого резкого падения с 1930 года, – МВФ

Мировая экономика, по прогнозам экспертов, сократится на 3% в течение 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Это может стать самым резким падением со времен Великой Депрессии 1930-х годов. Об этом заявил Международный валютный фонд (МВФ), передает Reuters.



МВФ в своем прогнозе развития мировой экономики на 2020 год предсказал частичное восстановление в 2021 году, когда мировая экономика вырастет на 5,8%. В то же время представители Фонда отмечают, что на данный момент сложно делать конкретные прогнозы, так как ситуация на мировых рынках сейчас зависит от развития ситуации вокруг пандемии.

Согласно прогнозу МВФ, вспышки коронавируса достигнут своего пика в большинстве стран во втором квартале 2020 года и исчезнут во второй половине года, а закрытие предприятий и другие меры сдерживания будут постепенно ослаблены.

Более длительная пандемия, которая продлится в течение третьего квартала, может вызвать дальнейшее сокращение на 3% в 2020 году и более медленное восстановление в 2021 году из-за банкротства многих предприятий и длительной безработицы. Кроме того, возможна вторая вспышка коронавируса в 2021 году, которая приведет росту безработицы, а также может привести к сокращению мирового ВВП еще на 5-8%.

МВФ десять лет назад отмечал, что мировая экономика сократилась на 0,7% в 2009 году, но с тех пор скорректировал это сокращение до 0,1%.

Сейчас в Фонде прогнозируют, что спад, вызванный пандемией коронавируса, будет значительно мягче, чем Великая депрессия 1929-1932 годов, когда мировой объем производства сократился примерно на 10%. Индустриальные экономики, где имеются более надежные данные, показали падение ВВП на 16% за это время.

В январе, до того, как стало известно о масштабах нынешней вспышки как внутри, так и за пределами Китая, МВФ прогнозировал, что мировая экономика вырастет на 3,3% в 2020 году, поскольку торговая напряженность между США и Китаем ослабевает, а рост на 3,4% ожидается в 2021 году.

Страны с развитой экономикой, которые сейчас страдают от наиболее сильных вспышек вируса, будут нести на себе основную тяжесть падения активности. Экономика США сократится на 5,9% в 2020 году, с откатом до 4,7% роста в 2021 году, согласно оптимистичному прогнозу.

Экономика стран Еврозоны сократится на 7,5% в 2020 году, при этом сильно пострадавшая Италия увидит падение своего ВВП на 9,1%, ВВП Испании сократится на 8%, на 7% – в Германии, на 7,2% – во Франции.

Китай, где вспышка коронавируса достигла своего пика в первом квартале нынешнего года, а деловая активность возобновляется с помощью крупных фискальных и монетарных стимулов, сохранит положительный рост в 1,2% в 2020 году, сократившись с 6% роста в январском прогнозе МВФ. По прогнозам МВФ, экономика Китая вырастет на 9,2% в 2021 году.

Ранее "Комментарии" писали, что Международный валютный фонд подтверждает прогнозы экспертов, которые, в качестве экономических последствий пандемии COVID-19, прогнозируют кризис, превышающий уровень 2008-2009 годов.

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