Облгазы задолжали 1,4 млрд гривень Оператору ГТС с начала года

По итогам первого квартала нынешнего года долги облгазов и поставщиков перед Оператором ГТС Украины составили 1,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС.



Отмечается, что уровень расчетов за отрицательные небалансы по состоянию на начало апреля составлял только 9%. В то же время общий долг 108 газовых предприятий составляет 1,378 млрд грн. Половину этой задолженности делят между собой "Луганскгаз", "Тернопольгаз", "Киевоблгаз", "Кировоградгаз" и "Донецкоблгаз"

В частности, только в марте долги за газ выросли на 58% – на 508 млн грн. Больше всего отрицательных небалансов прошлом месяце накопили: "Луганскгаз" (+27,2 млн куб. м), "Тернопольгоргаз" (+6,7 млн куб. м), "Кировоградгаз" (+5,5 млн куб. м) и "Донецкоблгаз" (+3,2 млн куб. об).

Ранее "Комментарии" писали, что по состоянию на 7 апреля этого года в украинских ПХГ хранилось более 15,8 млрд куб. м газа – это почти на 45% больше, чем год назад. Отмечается, что запасы газа в ПХГ Украины на конец отопительного сезона 2019-2020 годов имеют самый высокий показатель за последние 30 лет. Ранее максимум был зафиксирован в отопительном сезоне 2008-2009 годов: тогда запасы составили 15,4 млрд куб. м газа.

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