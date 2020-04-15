В "Слуге народа" назвали сроки получения транша от МВФ

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Международный валютный фонд предоставит кредитный транш Украине в течение трех недель после того, как закон о банках будет окончательно принят. Такое заявление сделал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Я уверен на 200%: после того как мы проголосуем законопроект о банках, на протяжении 3 недель получим транш", – сказал нардеп.
По его словам, у МВФ и Всемирного банка нет претензий к Украине в плане невыполнения требований. Второе чтение "антиколомойского" закона Рада может рассмотреть до 5 мая. Депутатам придется рассмотреть 16 тысяч поправок, внесенных после принятия законопроекта в первом чтении.
Как сообщал портал "Комментарии", ранее Игорь Коломойский высказал свое отношение к закону о банках, который запрещает возврат финансовых учреждений бывшим владельцам.
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