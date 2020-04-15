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В "Слуге народа" назвали сроки получения транша от МВФ

Глава парламентской фракции "Слуга народа" сказал, когда Украина получит транш МВФ

сегодня, 12:35
Автор:

• Сергей Медведев

В "Слуге народа" назвали сроки получения транша от МВФ

Международный валютный фонд предоставит кредитный транш Украине в течение трех недель после того, как закон о банках будет окончательно принят. Такое заявление сделал глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. 

 "Я уверен на 200%: после того как мы проголосуем законопроект о банках, на протяжении 3 недель получим транш", – сказал нардеп.

По его словам, у МВФ и Всемирного банка нет претензий к Украине в плане невыполнения требований. Второе чтение "антиколомойского" закона Рада может рассмотреть до 5 мая. Депутатам придется рассмотреть 16 тысяч поправок, внесенных после принятия законопроекта в первом чтении.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Игорь Коломойский высказал свое отношение к закону о банках, который запрещает возврат финансовых учреждений бывшим владельцам.


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Источник: https://112.ua/politika/ukraina-poluchit-transh-ot-mvf-v-techenie-treh-nedel-posle-prinyatiya-zakona-o-bankah-arahamiya-532992.html
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