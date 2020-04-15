Мировой спрос на кофе вырос на фоне пандемии, - Financial Times

В период вспышки коронавируса COVID-19 ряд экономических аналитиков отметили скачок роста продаж кофейных бобов. Об этом сообщает Financial Times.

По оценкам аналитиков Nielsen, потребительский спрос на упакованный кофе в марте подскочил. Еженедельные продажи в США выросли на 73% по сравнению с предыдущим годом.

"У нас очень высокий спрос, в основном из Европы. Потребление увеличилось в супермаркетах в США, и они хотят пополнить запасы", - отметил председатель бразильского кофейного кооператива Хосе Маркос Магальес.

По его словам, компания рассчитывала отгрузить 400 тыс. мешков кофе (60 кг каждый) за весь год, однако заказы превысили этот уровень уже в марте.

Магальес ожидает, что по итогам года его компании удастся продать более 800 тыс. мешков кофе, что вдвое превышает прошлогодний показатель.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как можно приготовить кофе, чтобы он принес организму не только бодрость, но и максимальную пользу.

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