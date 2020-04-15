Украине стоит открыть свои рынки для стран Юго-Восточной Азии – посол Индонезии в Украине

Индонезийский бизнес готов вкладывать средства в Украину, заявил посол Индонезии в Украине Юдди Криснанди в интервью "Комментариям".

По его словам, Индонезия надеется удовлетворить спрос украинского рынка на тропические фрукты, рыбные и морские продукты, мебель, лесные товары и различные готовые и упакованные продукты.

"Сотрудничество было бы намного плодотворнее, если бы Украина смогла открыть свои рынки для стран Юго-Восточной Азии, в частности Индонезии, как она открыла рынки для стран Европейского Союза", - отметил посол.

Кроме того, дипломат видит неиспользованный и высокий потенциал Украины сельском хозяйстве, авиации, судостроении, информационных технологиях, энергетике, медицинских услугах.

"Кстати, в настоящее время министерство сельского хозяйства Индонезии находится в процессе разработки соглашения с Украиной по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей по фитосанитарным требованиям. Соглашение стимулирует экспорт сельскохозяйственного сектора, особенно свежих и тропических фруктов Индонезии на украинский рынок", - рассказал он.

Что касается сотрудничества в области IT, министерство связи и информации Индонезии намерено изучить возможность сотрудничества с Украиной, особенно в том, что касается кибербезопасности, программы поиска экспертов и перехвата информации в режиме настоящего времени.

Напомним, портал "Комментарии" завершает спецпроект Comm:Corp – цикл интервью с представителями глобальных зарубежных компаний в Украине и с иностранными дипломатами, по итогам которых редакция разработает план инвестиционного развития страны. Герой нашей заключительной беседы – посол Индонезии в Украине Юдди Криснанди. Дипломат поделился своим видением украинских проблем и способах их решения, рассказал о потенциале экономики Украины и поведал, как иностранные бизнесмены могут вести бизнес в Индонезии.

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