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Украине стоит открыть свои рынки для стран Юго-Восточной Азии – посол Индонезии в Украине

Посол Индонезии в Украине Юдди Криснанди рассказал, в какие украинские отрасли готов вкладываться индонезийский бизнес

сегодня, 17:15
Автор:

• Таисия Ерохина

Украине стоит открыть свои рынки для стран Юго-Восточной Азии – посол Индонезии в Украине

Индонезийский бизнес готов вкладывать средства в Украину, заявил посол Индонезии в Украине Юдди Криснанди в интервью "Комментариям".

По его словам, Индонезия надеется удовлетворить спрос украинского рынка на тропические фрукты, рыбные и морские продукты, мебель, лесные товары и различные готовые и упакованные продукты.

"Сотрудничество было бы намного плодотворнее, если бы Украина смогла открыть свои рынки для стран Юго-Восточной Азии, в частности Индонезии, как она открыла рынки для стран Европейского Союза", - отметил посол.

Кроме того, дипломат видит неиспользованный и высокий потенциал Украины сельском хозяйстве, авиации, судостроении, информационных технологиях, энергетике, медицинских услугах.

"Кстати, в настоящее время министерство сельского хозяйства Индонезии находится в процессе разработки соглашения с Украиной по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей по фитосанитарным требованиям. Соглашение стимулирует экспорт сельскохозяйственного сектора, особенно свежих и тропических фруктов Индонезии на украинский рынок", - рассказал он.

Что касается сотрудничества в области IT, министерство связи и информации Индонезии намерено изучить возможность сотрудничества с Украиной, особенно в том, что касается кибербезопасности, программы поиска экспертов и перехвата информации в режиме настоящего времени.

Напомним, портал "Комментарии" завершает спецпроект Comm:Corp – цикл интервью с представителями глобальных зарубежных компаний в Украине и с иностранными дипломатами, по итогам которых редакция разработает план инвестиционного развития страны. Герой нашей заключительной беседы – посол Индонезии в Украине Юдди Криснанди. Дипломат поделился своим видением украинских проблем и способах их решения, рассказал о потенциале экономики Украины и поведал, как иностранные бизнесмены могут вести бизнес в Индонезии.


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Источник: https://comments.ua/news/interview/2020/650790-posol-indonezii-v-ukraine-yuddi-krisnandi-odnazhdy-vy-stanete-ravnymi-s-drugimi-stranami-i-ne-fakt-chto-posle-etogo-vy-zahotite-stat-chast-yu-evrosoyuza.html
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