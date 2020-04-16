Кабмин отложил введение спецпошлин на российский уголь

Правительство Украины решило пока не вводить специальные пошлины на импорт электроэнергии и угля из Российской Федерации. Такое решение было принято на очередном заседании Кабмина.

Так, Минэкономразвития предложило уточнить виды угля, которые подлежат обложению ввозной пошлиной. Министры поддержали проект с учетом рекомендаций Министерства финансов.

Напомним, что ранее Кабмин принял решение ввести пошлину в размере 65% на импорт российского угля и электроэнергии. Исключение составили антрацитовый уголь а также битумные и коксующиеся сорта для металлургии.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее Кабинет министров Украины продлил еще на год действие пошлин на российские товары. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко. В частности нардеп отметил, что пошлины на товары из Российской Федерации будут действовать до 31 декабря 2020 года. Правительство приняло такое решение в ответ на аналогичные действия со стороны РФ.



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