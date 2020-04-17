S&P прогнозирует падение мировой экономики на 2,4%

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз
мировой экономики на 2020 год. Согласно прогнозу, мировая экономика по итогам
нынешнего года упадет на 2,4%. При этом, ранее S&P прогнозировало рост
экономики по итогам 2020 года на уровне 0,4%. В агентстве также ожидают, что
мировая экономика в 2021 году сможет вырасти на 5,9%. Об этом пишет "РБК-Украина".
S&P ожидает снижение мирового ВВП на 7,6% в первом квартале 2020 года и
на 35% в годовом выражении во втором квартале.
В агентства вынуждены были пересмотреть прогноз роста глобальной экономики
на фоне распространения пандемии коронавируса COVID-19, которая отразилась
на всех странах мира. В частности, на прогноз повлияли несколько факторов:
1. Большинство стран мира ввели жесткие ограничения, которые направлены на
ограничение любых социальных контактов. Кроме того, в ближайшее время ограничения
могут быть расширены.
2. Снятие ограничений, введенных из-за пандемии, будет постепенным. В свою очередь это спровоцирует более постепенное восстановление экономики отдельных стран, чем это ожидалось ранее, а также более плавное восстановление глобальной экономики.
3. Снижение экономической активности из-за введения ограничений многими странами на торговлю через традиционные каналы, а также на распространение финансовых ресурсов. В свою очередь, это снижает экономическую активность во всем мире.
Ранее "Комментарии" писали, что в МВФ заявили, что коронавирусная пандемия
приведет к остановке
экономического роста в Азии в 2020 году впервые за 60 лет
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