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S&P прогнозирует падение мировой экономики на 2,4%

На прогноз S&P повлияла пандемия коронавируса

сегодня, 12:52
Автор:

• Татьяна Веремеева

S&P прогнозирует падение мировой экономики на 2,4%

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings обновило прогноз мировой экономики на 2020 год. Согласно прогнозу, мировая экономика по итогам нынешнего года упадет на 2,4%. При этом, ранее S&P прогнозировало рост экономики по итогам 2020 года на уровне 0,4%. В агентстве также ожидают, что мировая экономика в 2021 году сможет вырасти на 5,9%. Об этом пишет "РБК-Украина".

S&P ожидает снижение мирового ВВП на 7,6% в первом квартале 2020 года и на 35% в годовом выражении во втором квартале.

В агентства вынуждены были пересмотреть прогноз роста глобальной экономики на фоне распространения пандемии коронавируса COVID-19, которая отразилась на всех странах мира. В частности, на прогноз повлияли несколько факторов:

1. Большинство стран мира ввели жесткие ограничения, которые направлены на ограничение любых социальных контактов. Кроме того, в ближайшее время ограничения могут быть расширены.
2. Снятие ограничений, введенных из-за пандемии, будет постепенным. В свою очередь это спровоцирует более постепенное восстановление экономики отдельных стран, чем это ожидалось ранее, а также более плавное восстановление глобальной экономики.
3. Снижение экономической активности из-за введения ограничений многими странами на торговлю через традиционные каналы, а также на распространение финансовых ресурсов. В свою очередь, это снижает экономическую активность во всем мире.

Ранее "Комментарии" писали, что в МВФ заявили, что коронавирусная пандемия приведет к остановке экономического роста в Азии в 2020 году впервые за 60 лет


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/s-p-prognoziruet-glubokoe-padenie-mirovoy-1587111555.html
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