Новый закон о финмониторинге: как он изменит рынок электронных денег

Из-за нового закона о финмониторинге проблем с дистанционной оплатой коммуналки или другими обычными переводами не будет, но для банков вводится категория низкорисковых клиентов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

Новый закон о финмониторинге не повлияет на большинство операций по переводу денег, подчеркнула Рожкова. Так, требования закона не будут распространяться на уплату коммуналки, налогов, штрафов, других обязательных платежей (независимо от суммы), кредита до 30 тыс. грн, а также на оплату товаров и услуг с помощью карты или другого платежного устройства, если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы), все наличные переводы в пределах Украины до 5 тыс. грн и снятие средств с собственного счета.

В НБУ отмечают, что закон вступит в силу 28 апреля. При этом, он дает регулятору три месяца (до 28 июля 2020 года) на принятие нормативки. Однако, заявила Рожкова, новое положение о финмоне для банков в НБУ утвердят уже до конца апреля. Тогда как для небанков нормативку обещают разработать до конца июня.

"Подчеркиваю, обязательно будет переходный период и для банков, и для небанков. Участники рынка получат дополнительное время для настройки процессов и реализации требований нормативки", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что варианты дистанционной KYC будут разные: BankID, квалифицированная электронная подпись, видеотрансляция, дистанционное считывание данных через NFC, платеж на отдельный счет банке с личного счета клиента. По новому положению банкам будет разрешаться частично отдать KYC на аутсорс: чтобы клиентам не понадобилось идти в отделение для открытия счета.

Рожкова отметила, что закон убьет не рынок электронных денег, а "рынок "серых" электронных денег".

"Так, закон обязывает раскрыть владельцев электронных кошельков. Недопустимо, чтобы электронные деньги использовались для теневых операций, - сообщают в НБУ. - Мы предлагаем упрощенную модель идентификации для владельцев кошельков: нужно удаленно отправить копии документов и фотофиксацию клиента с его личными документами".

Главная идея нового закона, подытожила Рожкова, это словосочетание "риск – ориентированный подход".

"Раньше банки все равно проверяли всех клиентов: от студентов и пенсионеров до публичных деятелей, - говорится в сообщении. - Отныне будет четкий перечень низкорисковых клиентов: оплата коммуналки; зарплатные проекты, стипендии, пенсии; ОСМД; предприятия ЖКХ, интернет-провайдеры; "белый" бизнес, который платит налоги и тд. Внимание к низкорисковым клиентам будет минимальным".

Напомним, с 28 апреля вводятся новые правила денежных переводов: какие операции не подпадают под изменения.

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