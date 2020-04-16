Новые правила денежных переводов с 28 апреля: какие операции не подпадают под изменения

С 28 апреля устанавливаются обновленные требования к перечню информации о плательщике и получателе, которая должна сопровождать перевод средств. Но осуществление большинства операций останется без изменений. Об этом сообщает Национальный банк на своей странице в Facebook.

Такие изменения предусматривает вступление в силу Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожение". В частности он требует осуществлять идентификацию и верификацию плательщика, а также сопровождать перевод средств необходимым перечнем данных плательщика и получателя.

Вместе с этим, новые правила не будут применяться в отношении ряда операций. Во-первых, речь идет об оплате жилищно-коммунальных услуг, налогов, штрафов, других обязательных сборов и платежей (независимо от суммы). Во-вторых – оплате кредита в сумме до 30 тыс. грн. В-третьих, без изменений будем проводить переводы для оплаты товаров и услуг, осуществленные плательщиком с помощью платежной карты (или другого электронного платежного средства), если ее номер сопровождает перевод (независимо от суммы). Кроме того, требования не распространяются на все наличные переводы в пределах Украины в сумме до 5 тыс. грн, а также снятие средств с собственного счета.

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